Жена Ассанжа рассказала о невыносимых условиях в британской тюрьме

По словам Моррис, Ассанжа поднимают в 05:00, заковывают в наручники, полностью раздевают и подвергают рентгеновскому облучению. После этого его сажают в тесный фургон, который больше похож на гроб, и везут 1,5 часа в суд.

Морис возмущает и то, что журналиста на заседания держат в дальнем углу зала в «стеклянном аквариуме». Это не позволяет ему нормально общаться с адвокатами.

Слушания об экстрадиции Ассанжа в Соединенные Штаты стартовали в британской столице 7 сентября. США в 2019 году предъявили основателю WikiLeaks обвинения по 18 пунктам. Среди них — сговор с целью взлома правительственного компьютера и нарушение закона о шпионаже.

Журналисту могут дать 175 лет тюрьмы. В лондонской тюрьме Ассанж находится с апреля 2019 года. Там он оказался после того, как посольство Эквадора выдало его властям Великобритании.

Ранее депутат бундестага Хайке Ханзель призвала прекратить процесс экстрадиции основателя WikiLeaks.