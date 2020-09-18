Трамп предлагал помиловать Джулиана Ассанжа. Но с одним условием

«Предложение <…> заключалось в том, чтобы Ассанж назвал источник публикаций о выборах 2016 года в обмен на некую форму помилования», — приводит агентство слова показаний Робинсон в суде.

7 сентября в Лондоне начались слушания об экстрадиции Ассанжа в Соединенные Штаты. В прошлом году Вашингтон предъявил ему обвинения по 18 пунктам, среди которых шпионаж и раскрытие секретной информации. В США основателю WikiLeaks могут дать по этим обвинениям 175 лет тюрьмы.

В Великобританию Ассанж попал в апреле 2019 года. Посольство Эквадора выдало его Лондону. Как сообщила гражданская жена Ассанжа Стелла Морис, в британской тюрьме над ним издеваются: заковывают в наручники в 05:00, раздевают догола, просвечивают рентгеном и полтора часа везут в суд в тесном фургоне.