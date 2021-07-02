В Братске девушка-подросток ударила школьника ножом в сердце, он умер в машине скорой помощи. Подозреваемая уже состояла на учете в полиции и даже была судима за кражу. Психологи уверены, что приступы агрессии у подростков не редки, но к таким последствиям приводят далеко не всегда. И главную роль в подобных историях играют отношения в семье.

Вспышка агрессии

В Иркутской области 16-летняя девушка убила 14-летнего школьника. Подростки были на театральной площади в центре города, когда между ними произошел конфликт. По некоторым данным, причиной агрессии стало замечание в адрес нападавшей.

По информации «360», школьник разговаривал с обидчицей меньше минуты и назвал ее «конченой дурой». После этого она и нанесла удар чуть ниже сердца и направилась к выходу. Произошедшее попало на камеры видеонаблюдения.

Судя по кадрам, школьник не сразу понял, что произошло: он сначала пошел за девушкой, а затем поднял футболку, чтобы посмотреть на место удара. Он успел вернуться к своим друзьям, стоявшим неподалеку, и сказал, чтобы ему вызвали скорую.

По словам очевидцев, после удара девушка пошла к фонтану и вымыла там нож и руки. Полиция задержала ее по горячим следам. Школьник же скончался в карете скорой помощи. Подозреваемой уже назначили два месяца ареста — дожидаться суда она будет в СИЗО.

Темное прошлое

В Следственном комитете рассказали, что девушка уже была судима за кражу и совершала и другие противоправные действия. Она состояла на учете в отделе по делам несовершеннолетних — с ней и ее семьей работали правоохранители. Причем родителей характеризовали удовлетворительно: отец — токарь, а мать временно находится за пределами Иркутской области.

«Знаю, что девочка из неблагополучной семьи. В их семье вроде пять или семь детей, живут в деревне. Зачем она приехала в город, неизвестно», — рассказала «360» мама погибшего.

Сам же он характеризовался положительно, хотел стать моделью или телеведущим. По словам матери, школьника было сложно вывести из себя, он был дружелюбным и общительным, а со своей обидчицей раньше якобы не был знаком. Но девушка следствию заявила обратное.

Как сообщил Telegram-канал Life, в школе до подозреваемой дошли слухи, что он оскорбляет ее за спиной, а на самих разборках школьник якобы назвал ее дурой, а ее мать — проституткой. Также сообщается, что девушка девять лет занималась рукопашным боем, а нож появился у нее недавно.

Подозреваемая уже вступала в конфликты с другими детьми. Telegram-канал «112» опубликовал скриншоты ее переписки с другими сверстниками. В сообщениях она угрожает собеседнице, а ее друг обещает «подлететь к шк», если та не выполнит требования.

В Сети знакомые подозреваемой рассказывали о том, что она часто дралась — в основном с мальчиками, но были драки и с девочками. Интернет-портал «ТК Город» сообщил, что девушка якобы избивала других детей, а приятели снимали это на камеру и выкладывали в Сеть.

Вопросы семьи

Внештатный детский психиатр департамента здравоохранения Москвы Анна Портнова уверена, что для подросткового возраста характерна повышенная эмоциональность, неуравновешенность, импульсивность и трудности с контролем эмоций. Однако в такую агрессивную форму это переходит только в том случае, если в семье ребенок не видит другого примера.

В семье ребенку не показывают, как совладать с гневом, как справляться со своей агрессией. Ребенка нельзя оставлять один на один со своим поведением Анна Портнова.

«Нужно обращать внимание на то, что в ситуации можно было поступить иначе, что сильный духом человек всегда старается сгладить конфликт, а не провоцировать. То есть готовить ребенка к более взрослым формам поведения», — уверена Портнова.

Детский психолог Наталья Наумова добавила, что причиной подобного поведения может быть и психическое расстройство — дети называли подозреваемую больной и неуравновешенной. Другой причиной могло стать и жестокое обращение в семье.

В первую очередь, по словам врачей, в таких ситуациях семья должна обратить внимание на собственные отношения. Психологи в таких случаях тоже работают комплексно — со всеми людьми, принимающими участие в воспитании.

Психология агрессора

По мнению Натальи Наумовой, то, что девочка носила с собой нож, может свидетельствовать о ее страхе, что кто-то нападет на нее и она не сможет защититься.

«Когда мальчик сказал ей что-то против нее, она восприняла это как личное оскорбление, ей нужно было отомстить агрессору, который был в ее раннем детстве, не мальчику. Это было преломление, проекция», — убеждена психолог.

Взрослым врачи рекомендуют не дожидаться трагичных последствий и сразу обращаться к психологам, если они видят признаки неконтролируемой агрессии у ребенка. Специалист сможет диагностировать проблему и подсказать пути ее решения — обратиться к психиатру или же продолжить работу с психологом.

Как правило, агрессоры — это жертвы, которые стараются победить агрессора. Но того, кто оказывал на них сильнейшее давление, они не могут победить, поэтому они всегда будут искать более слабого Наталья Наумова.

В целом же, по мнению врачей, важно давать ребенку ощущение безопасности, принятия и стабильности. Иначе поведение не изменится.

«Как правило, причина — то, что ребенок чувствует себя незащищенным, уязвимым, что вокруг все несправедливо и только сильный может отстоять свою позицию», — заключила Наумова.