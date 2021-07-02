Убившую школьника в Братске девушку арестовали

Девушка из Братска отправлена под арест на два месяца. Ее обвиняют в убийстве 14-летнего подростка. Об этом РИА «Новости» сообщили в СУСК РФ по Иркутской области.

«Братский городской суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании обвиняемой меры пресечения в виде заключения под стражу. Она арестована на два месяца», — говорится в сообщении.

Следствие выяснило, что парень вместе с друзьями гулял на площади Братска у драматического театра. По данным источника «360», конфликт завязался, когда подросток назвал девушку «конченой дурой». После этого они поговорили секунд 40, а потом девушка ударила его ножом. Она попала ему ножом чуть ниже сердца.

Школьник подошел к друзьям и попросил вызвать скорую помощь. Он скончался по дороге в больницу.

Подозреваемая скрылась с места преступления, но ее быстро нашли. В отношении девушки завели уголовное дело по статье УК РФ «Убийство».

Известно, что она из многодетной семьи и ранее привлекалась к ответственности за кражу, а также совершала различные противоправные действия.