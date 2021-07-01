Школьница убила 14-летнего подростка на глазах у толпы. Погибший назвал ее дурой

В Братске 16-летнюю девушку подозревают в убийстве 14-летнего подростка. Ее задержали. Она не раз уже попадала в поле зрения полиции, но из-за возраста не могла быть привлечена к уголовной ответственности.

По данным следствия, погибший вместе с друзьями гулял на площади у драматического театра. Как рассказал источник «360», конфликт завязался, когда он назвал девушку «конченой дурой». После этого они разговаривали секунд 40, а потом девушка ударила его ножом, попала чуть ниже сердца.

По данным источника, он подошел к друзьям весь бледный и попросил вызвать скорую. Это были последние его слова. Юноша умер по дороге в больницу.

Они не были знакомы, но все в городе знали, что девушка лежала в психиатрической больнице два года, сообщил инсайдер.

Мама погибшего также уверена, что он не был знаком с подозреваемой. Она не знает, по какой причине он мог обозвать его. По ее словам, сын был добрым и отзывчивым парнем, очень общительным, имел много друзей. Был спокойным, его очень сложно было вывести из себя. Занимался музыкой, мечтал пойти в модельную школу.

«Знаю, что девочка из неблагополучной семьи, в их семье вроде пять или семь детей, живут в деревне. Зачем она приехала в город, неизвестно», — рассказала «360» мама погибшего подростка.

Подозреваемая скрылась с места преступления, но ее удалось быстро найти. На девушку заведено уголовное дело по статье 105 часть 1 «Убийство». Как рассказали в Следственном комитете, школьница ранее привлеклась к уголовной ответственности за кражу, совершала различные противоправные действия, состоит на учете в ПДН. По данным МВД, инспекторы по делам несовершеннолетних несколько лет работали с ней и ее родителями. Девушка воспитывалась в многодетной семье.