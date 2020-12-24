Выстрел в упор от тайного поклонника. Что известно об убийстве хореографа на Профсоюзной в Москве

Хореограф Наталья Пронина, в которую выстрелил неизвестный на Профсоюзной вечером 23 декабря, скончалась в больнице. Друзья и знакомые в шоке от случившегося: девушку вспоминают как очень открытого и позитивного человека, у которого не было врагов.

Нападение попало на камеры видеонаблюдения у подъезда. Наталья Пронина с двумя подругами как раз собиралась заходить в дом, они остановились, чтобы открыть домофон. В этот момент мужчина вышел из-за машины, где он поджидал свою жертву, достал пистолет и несколько раз выстрелил в голову девушке почти в упор, а затем убежал.

Спустя несколько часов Наталья Пронина скончалась в больнице, куда ее доставили после нападения.

По данным «360», девушка была кандидатом в мастера спорта по спортивным бальным танцам, участвовала в конкурсах и преподавала хореографию. Она также ставила номера многим звездам российской эстрады, участвовала в нескольких известных танцевальных телепрограммах.

Нападавший не пойман

Телеканал РЕН ТВ узнал, что убийца якобы был давним поклонником Натальи, он ухаживал за ней, но безрезультатно. Тогда мужчина решил отомстить.

Life Shot сообщил, что подруга Натальи, ставшая свидетельницей убийства, якобы предположила, что это был некий Джамшут, работавший неподалеку и неоднократно пытавшийся познакомиться с Натальей. Однако эту версию уже опровергли.

Позднее издание сообщило, что объявлен в розыск молодой человек погибшей, 33-летний Александр Кравченко. Несколько раз в месяц он приезжал к Наталье из Крыма. Подруга убитой пересмотрела видео с камер видеонаблюдения и заявила, что нападавший похож на Кравченко. Раньше он работал в аварийно-спасательной службе «Крым — Спас» и был председателем правления ТСЖ «Западная».

Однако, по данным «Московского комсомольца», полиция обнаружила Кравченко в Ялте, так что преступление в Москве вчера вечером, вероятно, совершил кто-то другой. Мужчина утверждает, что во время убийства клал асфальт у себя дома. По его словам, соседи могут это подтвердить.

О других подозреваемых пока не известно. При этом полиция якобы уже обнаружила орудие убийства. Огнестрельное оружие, похожее на пистолет Макарова, и самодельные патроны злоумышленник выкинул в подвальную яму возле того самого дома на Профсоюзной. Возбуждено уголовное дело по факту убийства.

Активная и веселая

Директор учебного центра кино и телевидения, где с 2016 года преподавала убитая на Профсоюзной Наталья Пронина, Светлана Ярославская рассказала «360», что погибшая девушка была очень позитивным и открытым человеком.

«Наташа абсолютно искренняя, улыбчивая, открытая, коммуникабельная, веселая… Есть люди, с которыми только поздоровался, а уже понимаешь, что это твой человек. То есть легко общаться, друг друга понимали. Она творческий человек», — объяснила Ярославская.

Женщина отметила, что Наталья всегда была рада помочь, занималась постановкой танцевальных номеров для клипов одного из выпускников центра. Однако с 2019 года на курсы по сценическому движению, которые вела Наталья в центре кино и телевидения, не набирали. Девушка сконцентрировалась на собственном центре Duos Dance Studiо.

Подруга Натальи рассказала «КП», что у девушки не было врагов, а напасть на нее мог кто-то из «поклонников или ухажеров» только из ревности.