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    24 декабря 2020, 00:06

    Неизвестный мужчина открыл стрельбу по девушке в Москве

    Кирилл Алексеев, Наталья Жуковская, Татьяна Майорова

    Неизвестный мужчина устроил стрельбу на Профсоюзной улице в Москве. Мужчина скрылся с места преступления. Полиция его ищет.
    Неизвестный мужчина открыл стрельбу по девушке в Москве

    Как сообщили «360» в МВД по столице, он выстрелил из предмета, похожего на пистолет в сторону 30-летней девушки, которая подходила к своему подъезду с двумя подругами. Информация об этом поступила в полицию в 22:50.

    «В настоящий момент сотрудниками полиции проводится комплекс оперативно розыскных мероприятий, направленных на задержание злоумышленника», — добавили в МВД.

    СМИ пишут, что пострадавшую экстренно госпитализировали, полиция опрашивает ее подруг.

    Ранее в соцсетях сообщали, что неизвестный в маске кинул в двоих людей гранату, но в полиции не подтвердили эти данные, отметив, что у него был огнестрельное оружие, а не граната.