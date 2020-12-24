Неизвестный мужчина открыл стрельбу по девушке в Москве

Неизвестный мужчина устроил стрельбу на Профсоюзной улице в Москве. Мужчина скрылся с места преступления. Полиция его ищет.

Как сообщили «360» в МВД по столице, он выстрелил из предмета, похожего на пистолет в сторону 30-летней девушки, которая подходила к своему подъезду с двумя подругами. Информация об этом поступила в полицию в 22:50.

«В настоящий момент сотрудниками полиции проводится комплекс оперативно розыскных мероприятий, направленных на задержание злоумышленника», — добавили в МВД.

СМИ пишут, что пострадавшую экстренно госпитализировали, полиция опрашивает ее подруг.

Ранее в соцсетях сообщали, что неизвестный в маске кинул в двоих людей гранату, но в полиции не подтвердили эти данные, отметив, что у него был огнестрельное оружие, а не граната.