СМИ: умерла девушка, которую расстреляли на Профсоюзной улице в Москве

Вечером 23 декабря мужчина расстрелял девушку около подъезда ее дома на улице Профсоюзной в Москве. СМИ сообщили, что ее отвезли в больницу, а стрелок скрылся. Полиция сейчас его ищет.

По данным телеканала, огонь открыл отвергнутый поклонник. Он преследовал погибшую почти месяц.

Старший помощник руководителя СУ СК России по Москве Юлия Иванова сообщила, что по факту происшествия завели уголовное дело, пишет РИА «Новости».