Творческая пуля. Причина нападения на рэпера Бледного может быть в его песнях

В нападении на рэпера Андрея Позднухова мог участвовать член «Антифа». Возможно, это связано с тем, что несколько песен Бледного попало в Федеральный список экстремистских материалов. Сам лидер «25/17» считает это ошибкой и не поддерживает скинхедов и неонацистов, как, впрочем, и их антагонистов.

В Москве 13 сентября лидера группы «25/17» Бледного ранили из травматического пистолета. Неподалеку от клуба «16 тонн» молодой человек дважды выстрелил в музыканта из травматического пистолета. Очевидцы утверждали, что рэпера ранили в лицо. По информации Telegram-канала «112», фронтмен не стал писать заявление в полицию.

Хотя на месте нападения Бледный отказался поехать в больницу, позже он все же обратился в травмпункт, где ему зашили рану на подбородке. Как написали СМИ, нападавшего задержали, возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве, совершенном с применением оружия. Напавшему грозит семь лет лишения свободы.

По непроверенным данным, напавший на рэпера молодой человек был представителем движения «Антифа». Некоторые группы и отдельные люди, которые причисляют себя к этому движению, — сторонники довольно радикальных действий, из-за чего часто попадают под пристальное внимание правоохранительных органов.

Художник из глубинки

Андрей Позднухов родился в 1976 году в городе Тара Омской области. В интервью Юрию Дудю музыкант сказал, что в его родном городе главным развлечением до сих пор является пьянство. Он также признался в том, что вскоре после его рождения отец попал в тюрьму и вышел на свободу, когда будущему рэперу исполнилось пять лет.

После школы Позднухов поступил на художественно-графический факультет Омского государственного педагогического университета. Бледный получил диплом преподавателя изобразительного искусства с правом преподавания в школах и высших учебных заведениях.

Благодаря специальности рэпер встретил и свою вторую жену. Они познакомились во время практики, которую Позднухов проходил в гимназии. В 11-м классе и училась будущая спутница жизни Бледного. Через несколько лет пара поженилась. Сейчас в их семье растет двое детей: сын Ярослав и дочка Станислава.

Музыкант несколько раз был на грани жизни и смерти, у него бывали проблемы с наркотиками и алкоголем. Бледный не скрывает этих подробностей своей биографии, но и не рекомендует повторять их.

Творческий путь Бледного

Впервые Позднухов засветился в 1998 году в составе группы «Ртуть». Гангста-рэп стал довольно популярным в Омске, и команда даже выпустила несколько альбомов. Но в 2002 году Бледный сделал шаг в сторону и начал свой проект «Иезекииль 25:17».

Вскоре Позднухов уехал из Омска в Москву. Название группы сократилось до «25/17», а состав дополнил солист Антон Завьялов по прозвищу Антом. Коллектив отличается плодовитостью — только студийных альбомов девять штук и столько же концертных. Есть еще мини-альбомы, совместные работы с другими исполнителями, среди которых не только коллеги по цеху, но легенды рока, например Константин Кинчев.

Неудивительно, что музыкальные критики признали Бледного одним из самых заметных поэтов русскоязычного рэпа. Однако музыкант и не подумал останавливаться и запустил еще один проект — «Лед 9». На этот раз название стало отсылкой к книге Курта Воннегута «Колыбель для кошки».

Повод для претензий

Бледный старается избегать шаблонов и стереотипов, отказывается следовать повестке дня и довольно жестко комментирует реальность. Себя же открыто называет националистом — с той оговоркой, что для него в приоритете интересы русского народа. Под ним он имеет в виду носителей русской культуры.

Хотя Позднухов и не отрицал, что общался с неонацистами, он заявил, что не поддерживает такое движение, хотя многие из его представителей и приходят на концерты рэпера. При этом у группы «25/17» есть несколько песен, которые попали в Федеральный список экстремистских материалов.

Возможно, именно этот факт стал поводом для нападения. Кстати, не поддерживает Позднухов и движение «Антифа», равно как и либералов, лоялистов, демократов и прочих.