Основателя музыкальной группы «25/17» Андрея Бледного Позднухова подстрелили около ресторана на площади Тверская Застава в центре Москвы. Об этом сообщил РЕН ТВ.

Полицию на место вызвала девушка, ставшая очевидцем происшествия. По ее словам, в пострадавшего мужчину дважды выстрелили из травматического пистолета. От полученных ранений у него шла кровь на лице.

Пострадавшим оказался известный рэп-исполнитель Андрей Позднухов. От медицинской помощи, дачи объяснений и подачи заявления музыкант отказался. Полиция начала проверку по факту нападения.

Официального подтверждения информации от самого музыканта или его представителей пока нет.