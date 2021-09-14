В Москве полиция возбудила уголовное дело о хулиганстве после вооруженного нападения на солиста группы «25/17» Андрея Позднухова (Бледного). В него стреляли из травматического пистолета 13 сентября на площади Тверской Заставы. Об этом сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

Уголовное дело возбудили по части 2 статьи 213 УК РФ «Хулиганство с применением оружия». Собеседник агентства добавил, что нападавшего ищут.

Однако, по данным источника РЕН ТВ, его нашли. Им оказался 18-летний Сергей К., он уже задержан и допрошен.

Нападение произошло около 02:00 13 сентября на площади Тверской Заставы. около McDonald’s. Солиста группы «25/17» Андрея Позднухова ранили в голову из травматического пистолета. Полицию на место вызвала девушка, ставшая очевидцем происшествия. По ее словам, в Позднухова дважды выстрелили из травматического пистолета.

Музыкант отказался от медицинского освидетельствования и не стал писать заявление в полицию.