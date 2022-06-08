Турция хочет Османскую империю, но с оглядкой на Россию

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что страна не изменит позицию относительно вступления Финляндии и Швеции в НАТО, открыто обвинив их в пособничестве терроризму. Для альянса такая ситуация, конечно, неприятная, заявил «360» политолог, специалист по межнациональным конфликтам Евгений Михайлов. Он допустил, что власти Турции могут внести разлад не только в НАТО, но и в ЕС.

Далее — прямая речь.

Неприятность для НАТО

Неприятная ситуация сложилась у блока НАТО. Турция фактически заблокировала вступление Швеции и Финляндии в альянс. Дело в том, что Анкара достаточно последовательно отстаивает национальные интересы. В альянсе Турция, по сути, вторая страна, у нее мощнейшая армия, которая выполняет задачи как по собственной безопасности, так и в интересах НАТО.

Сейчас Турция открыто сказала — Швеция и Финляндия поддерживают терроризм, курдский терроризм. Неоднократно мы видели фотографии, где министр обороны Швеции стоит чуть ли не в обнимку с лидерами партии Курдистана, теми, кто сопротивляется Турции, а Турция не приемлет подобную ситуацию.

Источник фото: РИА «Новости»

И если говорить, почему Швеция и Финляндия поддерживают курдов, мы можем предполагать только. Но на самом деле у этих стран в последнее время нет собственной государственной политики и национальных интересов.

Швеция и Финляндия придерживаются общей стратегии США. И Штаты наверняка говорят им, что можно делать, а что нельзя. Это касается и противостояния турецким интересам, а Турция на это реагирует подобным образом

Турции очень хочется в посредники

Может ли Турция внести разлад в Евросоюз и в НАТО? Да, может. И, на мой взгляд, это будет очень выгодно Российской Федерации. Турция пытается лавировать между Россией и странами Запада. Она хочет оказаться посредником и миротворцем.

Мы не раз пересекались с турецкими национальными интересами на Ближнем Востоке, могли договариваться, где-то были короткие боестолкновения, но тут же вопрос решался на более высоком уровне. Ни турки, ни россияне не переходили красную черту. И вот такие отношения устраивают наши государства. Именно поэтому Турция, как бы открыто ни поддержала санкции Запада против РФ, пытается на этом получать собственные дивиденды, пытается быть посредником.

Особенно сейчас это видно в зерновом кризисе — Турция пытается с Россией договориться о поставках зерна через морские порты, которые сейчас находятся под контролем России.

Турция уже на самом деле мало обращает внимания на интересы стран Европы, она преследует собственные цели, но так, чтобы они не сильно шли вразрез с российскими интересами

А Россия, на мой взгляд, этому подспудно потакает, подталкивает Анкару к тем или иным действиям. Например, соглашается приехать на переговоры в Турцию, чтобы поднять еще больше авторитет турецкой власти и лично президента Реджепа Тайипа Эрдогана. То есть идет такая интересная игра. Чем она закончится, я не знаю, но есть предположения.

Евросоюз, скорее всего, в ближайшем будущем расколется на те страны, которые хотят быть друзьями или по крайней мере партнерами с Россией, и на те страны, которые абсолютно не самостоятельны и действуют в антироссийском русле

Не зря же сейчас Великобритания заявила о создании какого-то нового союза, это восточноевропейские страны (бывшие участницы СССР) во главе с Лондоном, плюс там еще Польша. То есть это возможное объединение таких русофобских государств.

И вот Турция, в принципе, я бы так сказал, помогает РФ сейчас, опять же не в ущерб собственным национальным интересам. Она лавирует между пока еще союзниками НАТО и Россией, желая добиться наибольших бонусов для себя. Чем это закончится, будет видно уже в ближайшее время, но мир очевидно меняется.

Источник фото: pexels

Турция выстраивает собственную ось влияния, она хочет создать новую Османскую империю и распространять влияние на определенную часть государств. Но в любом случае ей придется пересекаться прежде всего с российскими интересами.

Россия сейчас, на мой взгляд, как никогда сильна. Запад несамостоятелен, и, я думаю, в ближайшие год или два состоится вторая Ялта (Ялтинская конференция — прим. ред.), когда будут перераспределены зоны влияния. Вот тогда мы увидим, насколько успешны были действия Турции как в достижении собственных интересов, так и в плане нового геополитического устройства.