Эрдоган заявил о непреклонности Турции в вопросе вступления в НАТО Швеции и Финляндии

Турция не изменит свою позицию относительно вступления Финляндии и Швеции в НАТО. Об этом заявил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган.

C таким заявлением он выступил на съезде правящей Партии справедливости и развития, сообщил ТАСС.

«Пока наши ожидания не оправдаются, мы не изменим нашу позицию по расширению НАТО», — подчеркнул он.

Ранее он уже выдвинул условия для того, чтобы вступление в альянс этих двух стран было возможно. В частности, по его словам, Швеция и Финляндия должны прекратить поддерживать терроризм, отменить антитурецкие санкции и показать союзническую солидарность.

Депутата парламента Финляндии и председатель Курдской группы дружбы Йохан Кварнстрем заявлял, что финские власти не будут экстрадировать в Турцию курдов из Рабочей партии Курдистана (РПК) и членов террористической организации фетхуллахистов (ФЕТО).

«Этих лиц мы не можем выдать. Этого не позволяет наша правовая система», — предупредил он.

По мнению Кварнстрема, чтобы Турция перестала беспокоиться относиться деятельности РПК и ФЕТО нужно наладить диалог между финской и турецкой стороной, и обсуждать этот вопрос с участием других стран НАТО.

Глава МИД Швеции Анн Линде в конце мая отвергла обвинения о связях политиков страны с РПК, сообщала Lenta.ru.