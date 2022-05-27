Джонсон предложил Зеленскому создать аналог Евросоюза

Создать новый международный альянс из стран, недовольных политикой Евросоюза против России, предложил президенту Украины Владимиру Зеленскому премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Об этом сообщил сайт Corriere Della Sera.

Концепцию будущего политического, экономического и военного альянса он представил еще в начале апреля. В состав Европейского содружества под руководством Великобритании войдут Украина, Польша, Эстония, Латвия, Литва, а в будущем и Турция.

«Джонсон предложил создать альянс государств, которые будут ревностно защищать национальный суверенитет, выступать за свободную экономику и готовы занимать максимально жесткую позицию в отношении российской военной угрозы», — рассказали источники издания.

Однако в Киеве эту идею встретили холодно. Владимир Зеленский пока не стал комментировать предложение британцев. Возможно, он выскажется о нем после саммита Евросоюза, на котором будет решаться вопрос признании за Украиной статуса кандидата на членство.