Самый большой инновационный участок ЦКАД откроют в Подмосковье. Отвечаем на главные вопросы

Движение по третьему участку Центральной кольцевой автодороги запустят в Подмосковье 11 ноября. Этот отрезок — самый длинный, его протяженность составляет 105 километров. Там впервые применят инновационные для России технологии. Сколько будет стоить проезд, кому положены скидки и что такое free-flow — собрали ответы на главные вопросы от автомобилистов.

Третий пусковой комплекс Центральной кольцевой автодороги запустят в Подмосковье 11 ноября. Его протяженность составляет 105 километров — это самый длинный отрезок ЦКАД. Автодорога соединяет трассы М-11 и М-7, также имеет развязки с М-8 и с А-107 в районе Горок.

«Открытие в ноябре движения по третьему пусковому комплексу Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД) ждут многие автомобилисты. ЦКАД-3 разгрузит существующую дорожную сеть от транзитного трафика. Например, время в пути между М-11 „Нева“ и М-7 „Волга“ сократится в три раза», — рассказали в пресс-службе «Автодора».

Примерное время в пути от М-11 «Нева» до М-7 «Волга» займет чуть больше часа. Эта автодорога имеет первую техническую категорию с повышенным скоростным режимом. Максимальная скорость пока неизвестна — ее объявят перед открытием.

На участке сделаны четыре полосы движения — по две в каждом направлении. На трассе нет светофоров, пешеходных переходов или одноуровневых пересечений с другими трассами.

Сколько стоит проезд?

Стоимость проезда по всему третьему участку ЦКАД будет различаться в зависимости от категории машины. Для легковых автомобилей без транспондеров проезд обойдется в 510 рублей, а для грузовых — в 1660 рублей.

Проезд от М-11 до М-8 «Холмогоры» будет стоить 250 рублей. Чтобы добраться от М-8 до А-107, нужно будет заплатить 195 рублей. По самому короткому маршруту от М-11 до дороги Никольское — Горки можно будет проехать за 65 рублей.

Для автомобилей с транспондерами действуют скидки.

Какие есть скидки?

Без транспондера

Для автомобилей без транспондера скидки не предусмотрены. За проезд придется заплатить полную стоимость.

Каскадные скидки

Андрей Лепихов рассказал «360», что на ЦКАД будут действовать каскадные скидки. Чем больше расстояние, которое которое водитель проезжает по Центральной кольцевой автодороге, тем больше будет скидка.

«Минимальная скидка за самый маленький маршрут составляет 15%. Средняя скидка — за средний маршрут — 25%», — рассказал он.

С транспондером

Для водителей с транспондером государственной компании при проезде всего маршрута скидка составит 50%. За проезд на легковой машине по третьему участку ЦКАД им нужно будет заплатить 255 рублей. Для водителей грузовиков тариф со скидкой составит 830 рублей.

Проезд от М-11 до М-8 «Холмогоры» на легковушке будет стоить 182 рубля, на грузовике — 595 рублей. Участок от М-11 до съезда на региональную дорогу Никольское — Горки для водителей легковых машин будет стоить 55,25 рубля, грузовых — 178,5 рубля.

«Для пользователей, которые приезжают на ЦКАД с транспондерами других эмитентов, скидка составит 15% — она фиксирована. Соответственно, возможность роумингов проездов, безусловно, будет», — заверил Андрей Лепихов.

Транспондер «Автодора» позволит сэкономить от 15 до 50% по принципу каскадных скидок. Устройства других эмитентов — ООО «Объединенные системы сбора платы», ООО «Магистраль северной столицы», АО «Новое качество дорог» — дадут фиксированную скидку в размере 15% вне зависимости от пройденного расстояния.

После того как автомобиль проезжает через каждую новую рамку системы оплаты, итоговая скидка пересчитывается и автоматически применяется ко всему пройденному маршруту. При этом время проезда между двумя соседними рамками не должно превышать двух часов — иначе произойдет разрыв маршрута. Тогда система посчитает две разные поездки и не применит каскадную скидку.

Как оплатить?

До проезда

Водители, на автомобилях которых не установлен транспондер, могут купить билет на сайте «Автодора», в мобильном приложении «Автодор», а также в центрах обслуживания и поддержки или в терминалах «Элекснет». Для этого им нужно указать маршрут поездки, дату и время начала поездки, а также номер и категорию автомобиля.

Когда машина проедет через рамку оплаты, система распознает номер и определит категорию транспортного средства. Она сверит данные и зачтет оплату, если они совпадут с указанными.

После проезда

«Для пользователей, у которых нет транспондера и не приобретен дополнительный билет, есть возможность постоплаты. В течение пяти дней пользователь может внести оплату», — отметил начальник отдела тарифной политики и маркетинга Андрей Лепихов.

Водитель может оплатить проезд на сайте «Автодора», в мобильном приложении «Автодор», а также в центрах обслуживания и поддержки или в терминалах «Элекснет». Для этого он должен указать номер и категорию авто, а также оставить номер мобильного и адрес электронной почты.

После ввода этих данных система покажет сумму, которую надо оплатить. Если пользователь не внесет деньги в течение пяти дней, его ждет штраф.

С транспондером

Списание средств происходит автоматически при каждом пересечении рамки системы оплаты. После того как автомобиль проезжает через новую рамку, итоговая скидка пересчитывается и автоматически применяется ко всему пройденному маршруту.

Пользователи с транспондерами государственной компании смогут проехать по ЦКАД, даже если у них недостаточно средств.

«У него поездка зафиксируется, применятся все скидки, но пользователь должен в течение пяти дней пополнить баланс лицевого счета, тем самым оплатив поездку. Если этого не произойдет в течение пяти дней, поездка по транспондеру как таковая аннулируется, выставляется штраф. И поездка будет тарифицироваться по полной стоимости», — рассказал отметил начальник отдела тарифной политики и маркетинга Андрей Лепихов.

Штрафы

Штраф за неоплату проезда будет меняться в зависимости от категории транспортного средства. Для легковых машин он составит 2,5 тысячи рублей для легковых автомобилей, для грузовых — 5,5 тысячи рублей.

При этом у водителя будет возможность оплатить проезд в течение двух месяцев после официального оповещения о нарушении. Если он так и не внесет деньги за это время, то придется заплатить и штраф, и стоимость проезда.

«Пользователям, которые зарегистрированы в системе государственной компании, безусловно, будут приходить уведомления — как они сейчас приходят за проезд по каждому участку. Пользователи, которые проедут по ЦКАД и захотят проверить, есть ли у них задолженность, смогут зайти на сайт или в мобильное приложение госкомпании и проверить наличие задолженности», — отметил Лепихов.

Как контролируют проезд?

Что такое free-flow?

Заместитель председателя правления по интеллектуальным транспортным системам и цифровизации государственной компании «Автодор» Игорь Козубенко рассказал «360», что использование на дорогах рамок free-flow — это уникальный опыт для РФ. На ЦКАД эта технология будет использована впервые.

Free-flow позволит автомобилистам проезжать без остановок. Это сэкономит время и топливо, а также увеличит экологичность использования транспорта и повысит безопасность проезда.

«На этой рамке установлено оборудование, которое за доли секунды успевает распознать государственный регистрационный знак, чтобы списать оплату за проезд. За доли секунды успевает считать с транспондера номер, а также провести оплату из личного кабинета. Также система автоматически распознает класс автомобиля — с помощью лазерного детектора», — рассказал Козубенко.

С помощью нейросетей система распознает даже марку машины. Это нужно для оформления штрафа водителям, которые не оплатили проезд. Всего на ЦКАД установят 12 рамок free-flow, четыре из которых — на ЦКАД-3.

А плохая погода не помешает?

Оборудование, которое использовалось при создании рамок free-flow, очень высокотехнологичное. Его тестировали при различных температурах, на различных скоростных режимах.

«Если мы говорим про то, что будет идти снег, дождь, грязь, и мы не сможем распознать государственный знак автомобиля, то в нашем центре управления будет присутствовать так называемая группа предразбора, которая будет в полуавтоматическом или ручном режиме доразбирать неопределившийся номер», — подчеркнул Козубенко.

Какие еще новые технологии будут на ЦКАД?

Директор департамента информационных технологий и интеллектуальных транспортных систем государственной компании «Автодор» Игорь Антропов рассказал «360», что кроме рамок free-flow на ЦКАД будет апробирована технология взаимодействия с транспортными средствами.

«Это очередной шаг, приближающий нас к автоматизированным транспортным средствам, чтобы инфраструктура, которая развернута вдоль дороги, могла своевременно оповещать транспортное средство о событиях, которые происходят на дорогах. А также собирать с самих транспортных средств сведения, которые позволяют диспетчерскому центру принимать соответствующие решения в случае возникновения внештатных или аварийных ситуаций», — пояснил он.

Антропов отметил, что это делается для безопасности на дорогах. Любые интеллектуальные системы, которые строятся на автодороге, нужны для того, чтобы водители могли добираться из точки А в точку Б без каких-либо транспортных происшествий.

Зачем нужен ПВП со шлагбаумом?

Игорь Антропов рассказал «360», что на участке установили пункт взимания платы со шлагбаумом. Он нужен из-за выезда на ЦКАД с трассы М-11.

«На М-11 применена классическая система взимания оплаты закрытого типа — ей пользуются выезжая на дорогу. Если у авто есть транспондер, то просто его система фиксирует. Если машина едет с наличными деньгами или банковской картой, то она должна на въезде взять билет, а на выезде — оплатить свой проезд. Для этого на ЦКАД был построен сбор взимания платы — чтобы обеспечить сбор взимания платы за дорогу М-11», — пояснил он.