В ночь на понедельник, 2 ноября, был убит предприниматель Владимир Маругов. Его застрелили из арбалета в собственной бане в Подмосковье. Подозреваемого уже задержали, сейчас расследуется причастность бывшей жены бизнесмена к преступлению. У экс-супругов длинная и трагичная история разлада, достойная мыльных опер.

«Колбасного короля» Владимира Маругова убили выстрелом из арбалета в ночь на 2 ноября в собственной бане под Истрой. Двое неизвестных проникли на участок и сначала взяли в заложники 54-летнего бизнесмена и его 36-летнюю сожительницу Сабину Газиеву. Мужчины требовали отдать им деньги, находившиеся в доме предпринимателя.

Газиевой удалось сбежать — от соседей она смогла вызвать полицию. Однако к тому моменту, как правоохранители и скорая прибыли на место, Маругов уже скончался от полученных ранений. Оружие — арбалет — было найдено неподалеку. В момент нападения, по данным издания Life, система видеофиксации на территории дачи была отключена.

Предполагаемый убийца попал на камеры видеонаблюдения — вместе с пенсионером, известным в прошлом адвокатом, защищавшим криминальных авторитетов, которого позднее обнаружили прикованным к кровати в квартире подозреваемого в убийстве «колбасного короля». Предположительно, он вымогал московские квартиры и у пенсионера. Сейчас задержанного проверяют на причастность к другим преступлениям — вымогательству имущества у одиноких жителей Москвы и Подмосковья.

Между двух семей

Владимир Маругов — успешный в прошлом бизнесмен, владелец нескольких мясных предприятий, в числе которых заводы «Озерецкие колбасы» и «Мясная империя». Около 20 лет бизнесмен был женат на поэтессе Татьяне Маруговой, у них родился сын Александр. Позднее женщина рассказала, что супруг был ей неверен и жил на две семьи. Из-за этого и развелись в 2015 году.

Сначала, по словам Татьяны Маруговой, развод проходил тихо. Часть своего состояния (московскую квартиру, загородный дом и завод) «колбасный король» отписал бывшей супруге и их единственному сыну Александру. Женщина рассказывала в интервью о том, что Маругов не позволял рожать ей второго ребенка, так как не хотел, чтобы его дети ссорились из-за наследства.

«Мой муж всю жизнь говорил, что хочет одного наследника. По его словам, братья и сестры часто дерутся из-за наследства, он этого допустить не мог. Для него это был важный момент. Владимир хотел только одного сына, он не давал мне родить еще детей», — рассказывала женщина в «Прямом эфире».

Однако вскоре после развода в новой семье Маругова родился ребенок — и у бизнесмена начались проблемы с бывшей женой. Новая супруга и по совместительству деловой партнер предпринимателя Сабина Газиева, называющая себя Александрой Романовой, родившая ему двух детей, тоже хотела получить часть состояния супруга.

Маругов начал войну против своей первой жены и сына. Татьяна Маругова даже приходила на телевидение, чтобы рассказать о том, что бывший муж угрожает ей и сыну и пытается их разорить.

Отцы и дети

«После того как родился еще один наследник, Владимир сказал: „Переоформляй на меня все имущество“. Я поняла, что я просто коробочка, которая ранее хранила это имущество. Мне стали поступать угрозы», — рассказывала Маругова.

Отдавать наследство сына женщина отказалась. При этом еще в 2016 году, вскоре после развода супругов, Муругов начинал процесс оформления банкротства — на «Прямом эфире» один из друзей предпринимателя рассказал, что именно для покрытия многомиллионных долгов Маругову нужно было наследство сына.

В июле 2019 года Александр Маругов, первенец бизнесмена, разбился в автокатастрофе в Москве — он врезался в такси на мотоцикле. Виновным в аварии признали водителя автомобиля.

После гибели сына Татьяна Маругова снова стала появляться на телевидении и рассказывать об отношениях в их семье. Она говорила о том, что отношения с Александром у Маругова тоже испортились после их развода, хотя раньше мужчина души не чаял в сыне.

«Сын перед своим 25-летием просил: „Папа, приди“. Но тот не приходил из-за меня, думал, что будет скандал. День рождения стал для сына скорбным днем, потому что отец пришел, посмотрел в окно и ушел. Саша, узнав об этом, плакал до конца вечера. Потом звонил отцу, просил вернуться. Я потом подумала, что отец не пошел к живому Саше, но пришел к мертвому», — вспоминала первая жена Маругова.

Странные совпадения

Издание «Версия» пишет о том, что в процессе банкротства Владимира Маругова фигурировала его супруга Татьяна Маругова. Именно она была первым поручителем в этом деле, а долг бизнесмену дал его же собственный отчим Александр Беленький. Ему же, по странному совпадению, принадлежит загородный дом, в котором убили Маругова.

В ходе расследования финансового состояния бизнесмена выяснилось, что у него могут быть тайные активы, записанные на его мать Любовь Маругову. Например, компания «Классика», занимающаяся оптовой торговлей алкоголем, в 2015 году была зарегистрирована на мать бизнесмена — незадолго до начала оформления банкротства. Доходность предприятия была солидной: в 2018 году она составляла 1,2 миллиарда рублей.

Сейчас в СМИ появилась версия о том, что бывшая жена предпринимателя Татьяна Маругова могла быть причастна к его убийству. Источник издания «Московский комсомолец» утверждает, что задержанный по подозрению в убийстве Маругова имел связь с его бывшей женой Татьяной.

«И тогда получается, что история про попытку ограбления лишь прикрытие. На самом деле они могли прийти, именно чтобы убить Маругова. Возможно, они и его любовнице дали сбежать, чтобы она пересказала историю про грабителей и пытки», — заявил он.

Адвокат Татьяны Маруговой подтвердил, что женщина была знакома с задержанным, однако, по его словам, никакого близкого общения у них не было. Он добавил, что мужчина только выполнял для Маруговой «технические работы»: ухаживал за домом, делал ремонт.

Сейчас Татьяна Маругова просит не писать ей и помолиться об упокоении душ сына и бывшего мужа.

Истинные мотивы преступников еще предстоит выяснить полиции.