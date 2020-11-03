СК допросил пенсионера-заложника из квартиры возможного убийцы Маругова. Видео

Следователи допросили пенсионера, которого обнаружили прикованным в квартире подозреваемого в убийстве истринского предпринимателя Владимира Маругова. Он рассказал следователям, что его удерживали насильно, вымогая принадлежащие ему московские квартиры.

«[Привезли] из квартиры. Я там в первый раз в жизни…», — сбивчиво произнес пенсионер на камеру. По всей видимости, он еще не успел отойти от шока.

Ведомство также обнаружило новые детали во время расследования убийства «колбасного короля» Владимира Маругова.

Маругова убили в ночь на 2 ноября. По предварительным данным, несколько человек проникли в отдельно стоящее здание бани на его участке и связали предпринимателя вместе с гражданской женой. Они требовали, чтобы бизнесмен отдал им деньги, которые находились в доме. В какой-то момент женщина смогла освободиться и убежать — она добралась до соседей и вызвала полицию.

Преступники успели убить Маругова — они выстрелили в него из арбалета. Правоохранители и следователи смогли задержать одного из-подозреваемых — жителя Москвы 1971 года рождения. Мужчина отказался давать показания, но следователи выяснили, что ранее он купил арбалет в одном из магазинов Москвы и был одним из участников нападения. В его квартире провели обыск.

«В ходе обыска, проведенного по месту жительства подозреваемого в квартире в городе Москве, обнаружен пенсионер, прикованный к кровати наручниками и мужчина, присматривающий за ним. Пенсионер сообщил, что подозреваемый удерживает его и вымогает у него квартиры, расположенные в городе Москве», — сказано на сайте СК.

Сейчас следователи проверяют причастность подозреваемого к ряду преступлений, которые связаны с мошенническими действиями с квартирами одиноких жителей Москвы и Подмосковья.