Цены на золото бьют исторический максимум. Но россиянам посоветовали подождать с его покупкой

Цены на золота стремительно взлетели: 27 июля в ходе биржевых торгов они раз за разом обновляли исторический максимум. Тройная унция стоит уже более двух тысяч долларов. По мнению экспертов, цены могут подняться еще на 100–150 долларов. Однако успеть продать драгоценный металл на максимуме будет сложно.

Стоимость золота на торгах нью-йоркской биржи Comex 27 июля выросла до рекордных 2006,6 доллара за тройскую унцию. Предыдущий исторический максимум фиксировали 6 сентября 2011 года, когда цена дошла до 1920 долларов. Серебро поднималось до максимальных за последние семь лет 25 долларов за унцию.

Бумаги добывающих драгметаллы компаний также обновляют исторические максимумы. Акции «Бурятзолота» подорожали на 35,25%, «Лензолота» — на 24,72% обыкновенные и 23,35% привилегированные, холдинга «Селигдар» — на 9,4% и так далее.

Как отмечает Вlооmbеrg, подорожание золота стало показателем самых низких за 2020 год котировок доллара на фоне отрицательных реальных долговых ставок в США и сохранения ФРС политики аккомодации. Инвесторы обратились к золоту, поскольку удар коронавируса по глобальному рынку подкрепил его спасительный статус. На цену также повлияли и другие факторы — ухудшение отношений между США и Китаем и рост геополитической напряженности.

Монетарная политика

Золото — очень волатильный актив. После периодов значимого роста наступает такое же заметное падение. Сейчас его цена быстро растет, а затем столь же значительно будет падать, уверен независимый экономический эксперт Антон Шабанов. Монетарное стимулирование экономик со стороны нацбанков также повлияло на подорожание золота. В ближайшие несколько месяцев ожидается дальнейшее снижение ключевых ставок, из-за чего, скорее всего, цены останутся на относительно высоком уровне.

«Это будет зависеть от действий всех центробанков мира, которые мы уже видим и которые в ближайшие несколько месяцев будут продолжаться. Все будет зависеть от того, когда начнут сворачиваться программы смягчения. Сейчас предсказать это невозможно — это больше политическое решение, а не экономическое», — добавил он.

Снижая ставки, снижают и доходность по большинству банковских инструментов — депозитам, облигациям и так далее. В ответ инвесторы ищут более выгодные активы для вложения. В этот раз им стало золото, за ростом спроса на которое поползла и его стоимость.

Спекулятивный интерес

Сложившийся на рынке спрос на драгметалл является спекулятивным, считает финансовый и биржевой аналитик Степан Демура. Последние полтора месяца золото — второе по привлекательности после акций американских высокотехнологических компаний. Рынок золота небольшой по объему, есть спрос, а число предложений невелико.

Но пока не ясно, насколько затянется период высоких цен. «Трудно сказать. Идет вертикальный рост [стоимости], делать какой-то прогноз при вертикальном росте бесполезно, на мой взгляд», — добавил Демура.

Однако спешить запасаться золотом или продавать имеющееся пока не стоит, посоветовал эксперт. Нужно подождать, пока цены не зафиксируются на уровне 2100–2150 долларов. С другой стороны, если кто-то успел приобрести драгметалл по низкой цене, можно заработать на продаже 20–30% запасов.

«А если спекулятивно, то здесь уже каждый сам решает для себя, где у него точка входа, где — выхода. Но я бы подождал до 2100–2150, посмотрел, что будет там. Но на максимальной цене трудно успеть продать золото. Поэтому лучше начинать фиксировать, если кто-то хотел это сделать», — заключил он.