Негосударственным пенсионным фондам разрешат вкладывать деньги золото

Россияне могли разместить часть накопительной пенсии в любом пенсионном фонде с целью инвестирования и приумножения. С 2013 года эта функция была заморожена, при этом поступали предложения организовать систему добровольных накоплений.

Наколенные до 2013 года деньги государство вложило в различные активы, а сейчас намерено расширить их список, чтобы обеспечить доходность этих денег. Соответствующий законопроект предполагается скоро внести на рассмотрение в Госдуму.

Одно из нововведений предполагает разрешить НПФ инвестировать средства будущих пенсионеров в драгоценные металлы на фоне их стремительного роста в цене. Сейчас все стремятся вложить в них деньги — золото стоит более 1900 долларов за тройскую унцию, увеличившись в цене на 400 долларов за какие-то полгода. Дорожают и другие металлы. Такой шаг нацелен на оживление инвестиций пенсионных накоплений.