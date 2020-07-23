Стоимость золота стала рекордной за последние 9 лет. Так, цена фьючерсов на поставки золота в августе увеличилась на 1,2% — до 1865,1 доллара за унцию, сообщили сотрудники товарной биржи Comex.

Уточняется, что это максимальная цифра с августа 2011 года. Тогда рекорд по цене закрытия отметили на уровне 1891,9 доллара за унцию, информирует НСН.

По словам экспертов, стоимость золота повышается на фоне сложностей в отношениях между США и Китаем. Власти Штатов закрыли генеральное консульство КНР в Хьюстоне. Пекин в свою очередь рассматривает возможность закрытия консульства США в Чэнду. Параллельно с этим растет в цене и серебро — до 23,144 доллара за унцию. Это рекорд с осени 2013 года.

Ранее Федеральная таможенная служба и Центробанк сообщили, что в апреле–мае нынешнего года доходы России от экспорта золота составили 3,5 миллиарда долларов и превзошли выручку от продажи газа. Отмечается, что за два месяца наши компании продали иностранным фирмам 65,4 тонны золота. Газ продали на 2,4 миллиарда долларов.