К концу года в России вырастут в цене овощи и фрукты. Повышение стоимости объясняют экономической ситуацией в мире, инфляционными издержками и пробками в грузовых портах. В этом году еще может измениться цена на топливо, тарифы ЖКХ и импортные товары.

Россиянам к концу года предсказали сезонный рост стоимости овощей и фруктов. Доцент кафедры финансов цен РЭУ имени Г. В. Плеханова Елена Воронкова спрогнозировала подорожание товаров на 8% к концу года.

Повышение цен не обойдет стороной и электронику, в частности гаджеты. На них есть постоянный спрос, а вот предложение сократилось — из-за санкций США некоторые китайские модели стали поставлять в меньших количествах.

Почему выросли цены

Причин для роста цен может быть несколько. Аналитик группы компаний «Финам» Алексей Коренев объяснил «360», что в августе и сентябре не произошло сезонного понижения цен на продукты из-за свежего урожая. Сейчас же цены растут из-за инфляционных издержек.

У всех, кто так или иначе связан с производством продуктов, растут расходы. А это и сельскохозяйственные производители, и логистика, и ретейл. У них цены растут, потому что дорожают ресурсы, топливо, металлы и стройматериалы Алексей Коренев.

Немаловажный фактор — ухудшение экономической ситуации в мире, а также замедление поставок продукции. Третья причина — это инфляция, вызванная эмиссией денег.

«В России в августе и сентябре были масштабные выплаты на детей, пенсионеров и военных. Они нуждались в деньгах, но когда эти средства заложены в бюджет, то известен источник финансирования. А когда делается экспромтом, то это напечатано. А мы знаем, что когда объем денежной массы превышает количество произведенного труда, то эти самые продукты и услуги дорожают», — объяснил специалист.

На конечную стоимость товаров повлияли и пробки грузовых судов в портах. Независимый аналитик по вопросам экономики Дмитрий Адамидов напомнил «360» о том, что логистика подорожала, а прошлые оптимальные логистические каналы начали разрушаться.

«Удорожание доставки приводит к росту цен, и это сказывается на всех товарах», — объяснил Адамидов.

Что еще подорожает

Минэкономразвития спрогнозировало рост инфляции в России по итогам года до 5,8%, сообщил ТАСС. Но и этот прогноз может быть оптимистичным. Эксперт Российского института стратегических исследований Михаил Беляев не исключил, что инфляция может вырасти до 7% к концу года.

«Подорожание коснется всех групп товаров, кроме специфических, например автомобилей и квартир. Они свой взлет цен набрали летом и сейчас дешевеют», — объяснил Беляев.

Помимо роста цен на овощи и фрукты, россиянам пора готовиться к поднятию тарифов на ЖКХ. Дмитрий Адамидов добавил, что в будущем можно ожидать подорожания топлива.

«После периода низких цен на нефть, которые с 2016-го по 2020-й дважды ходили вниз, сократились инвестиции. Перестали вкладывать в поддержание добычи, и она упала. Сейчас все ждут цены на нефть в 100 долларов», — объяснил Адамидов.

В конце года россияне заметят и подорожание товаров к празднику. Кандидат экономических наук, маркетолог Игорь Качалов отметил, что неизбежно увеличатся в цене шампанское и конфеты в преддверии Нового года. Но есть и хорошие новости: высокие цены на импортные товары, вызванные сбоями поставок, начнут снижаться. Это будет связано с уменьшением управленческой паники.

«В ситуации неопределенности и управленческой паники люди не понимают, что происходит и когда появится контейнер. Миллионы менеджеров России испытывают управленческую панику и закладывают наценку. А для того, чтобы сдержать цену, нужна рациональная работа, нужно встречаться с людьми, говорить, что логистика работает и идет наполнение бюджета. <…> Люди начинают слушать и сдерживают рост цен», — заметил Качалов.