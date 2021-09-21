К концу года ожидается сезонный рост цен на овощи и фрукты, а среди непродовольственных товаров сильнее всего подорожает электроника. Такой прогноз в беседе с агентством «Прайм» сделала доцент кафедры финансов цен РЭУ им. Г. В. Плеханова Елена Воронкова.

Эксперт отметила, что продукты в среднем подорожают на 8% по итогам года. Сильнее всего подорожают гаджеты, потому что на них постоянно растущий спрос. Некоторые китайские модели поставляются сейчас в меньших количествах из-за американских санкций. Только за первый квартал 2021 года расходы россиян на смартфоны выросли на треть.

Директор Центра Макроэкономических исследований Финансового университета при Правительстве Российской Федерации Евгений Балацкий уверен: цены уже к сентябрю могли быть значительно выше. Но правительство применило методы сдерживания инфляции перед выборами в Государственную думу.

«Перед выборами власти стремятся сохранить стабильную ситуацию на потребительском рынке. Дело доходит до того, что представители правительства напрямую обращаются к крупным производителям и торговым сетям с просьбой сдержать цены», — заключил Балацкий.

Эксперты отметили, что после роста ставки по льготной ипотеке интерес к этой государственной программе уменьшился. В то же время, специалисты рынка недвижимости полагают, что спрос на нее есть, и имеет смысл расширить финансирование и продлить сроки льготной ипотеки в России.