«Центнер харизмы» покоряет Евровидение. История «пухляша» из клипа Little Big

Вы наверняка уже посмотрели клип Little Big на песню Uno — с этой композицией группа поедет на Евровидение. Его бесспорная звезда — танцор Дмитрий Красилов. Любовно прозванный россиянами «пухляшом», он обаятельно выполняет разные па на заднем плане. Вместе с группой танцор поедет на песенный конкурс и, уверены многие, поможет победить там. Возможно, вы уже видели Красилова на российском телевидении — в рекламе, программе Елены Малышевой или в шоу «Танцы». Рассказываем его историю.

Простой парень с Алтая

Дима Красилов родился в Заринске (Алтайский край) 22 июня 1994 года. Учился в обычной школе № 12. По собственному признанию, пришел в танцы в восемь лет, когда «продался маме за мороженку». Об этом написал портал 24smi.

Вместе с мамой он пришел на отбор в танцевальную студию и столкнулся с кучей ребят-конкурентов. Увидев это, Дима решил дать задний ход, но мама его остановила. Она пообещала ему, что купит мороженое, если он пройдет конкурс.

В итоге у Красилова все получилось и он остался в танцах на долгие годы. Парень занимался танцами в ансамбле «Улыбка», который потом превратился в танцевальный театр «Зазеркалье». После школы Дмитрий поступил в Алтайский государственный институт культуры в Барнауле и окончил его в 2016 году. Там Красилов получил профессию актера драматического театра и кино. При этом молодой человек не забывал о занятиях танцами.

Как Красилов покорял мир танцев и кино

В 2017 году Дима Красилов прошел кастинг в четвертый сезон шоу «Танцы» на ТНТ. К тому времени он свободно импровизировал в таких танцевальных стилях, как vogue, крамп, контемпорари. В итоге Дмитрия взяли в телепроект.

Жюри оценило его яркую внешность и необычный танец. Судьи назвали его «центнером харизмы». Но Красилов не задержался в проекте — его участие закончилось уже на следующем этапе.

Тем не менее парень не унывал и покорял российское ТВ и кинематограф. Сначала это были небольшие появления на телевидении. Недавно Дмитрий показал в Instagram, как участвовал в программе Елены Малышевой на Первом канале.

«Затащили меня как-то раз в одну очень интересную передачу», — написал Красилов. По его словам, там «было прикольно».

Позже были работы в рекламе. В одной из них он сыграл офисного работника, который удивил коллег своими зажигательными танцами.

Впервые на большом экране Дмитрий появился в 2018 году. Это были небольшие роли, но в значимых проектах. Он снялся в таких фильмах, как «Дылда», «Вторжение», «Клубаре». В его копилке участие в сериалах «Ивановы-Ивановы», «Толя-робот». Красилов успел поработать с Федором Бондарчуком и Валерией Гай Германикой.

Сотрудничество с Little Big

Как Дмитрий Красилов оказался в клипе Little Big, пока ни он, ни участники группы не рассказали. Возможно, ребята познакомились на съемках YouTube-шоу Ирины Чесноковой «Бар в большом городе». Выпуск с Красиловым и Little Big вышел в феврале.

А в начале марта стало известно, что Little Big представят Россию на Евровидении. Илья Прусикин и Софья Таюрская рассказали Ивану Урганту, что узнали о своем участии в конкурсе незадолго до официального объявления. Песня Uno у них уже была, а вот клип пришлось снимать за пять дней.

Дмитрий Красилов в клипе, хотя и пританцовывал в уголке, но стал главной фишкой ролика. Он покорил публику смешными движениями и своим голубым костюмом. Пока ролик набирал миллионы просмотров, а пользователи гуглили «пухляша» в интернете, оказалось, что Красилов не поедет на Евровидение. Ведь по регламенту конкурса на сцене могут находиться только шесть человек. Но зрители очень просили Little Big взять Диму на Евровидение, и в итоге группа сдалась.

Евровидение-2020 состоится в Роттердаме уже в мае.