«Половина успеха»: «пухляша» из клипа Little Big отправят на Евровидение
«Самый часто задаваемый вопрос последних дней: поедет ли Дима Красилов с нами на Евровидение? Да, он отправится вместе с нами в Роттердам», — сказано в сообщении Little Big в Instagram.
Этот пост просто не мог не вызвать бурных эмоций у поклонников. Под сообщением стали набираться комментарии, что «пухляш» точно принесет России победу на конкурсе.
«Урааааа!!! Надеюсь, что он выступит», — ликовал один из подписчиков.
«Пууууууууушка!!! Пухляяяяяшик едет», — поддержал радость другой.
«Еее, ребята, не обижайтесь, но он половина успеха выступления», — отреагировал фанат.
«Да!!! Это круто! Этот парень очень крут! Большой молодец», — отметили в комментариях.
При этом некоторые заметили, что в сообщении идет речь о том, что Красилов поедет на Евровидение, но ничего не сказано о самом выступлении. Кто-то предположил, что «пухляш» появится в группе поддержки.
«Мне кажется, он в группе поддержки будет и будет классно поддерживать (танцевать там, все дела, там же снимают тоже группу поддержки) изюминка в этом», — заметил пользователь.
Группа Littlе Вig представила клип на песню Uno 13 марта. Всего за несколько дней видео посмотрели более 28 миллионов раз. В ролике снялся Дмитрий Красилов, исполнивший танец. В Сети его окрестили «пухляшом» и начали писать, что ему обязательно нужно поехать на Евровидение. Сам конкурс пройдет с 12 по 16 мая в Роттердаме.