Гречка в магазинах подорожала до рекордных цен за 10 лет

Гречка в российских магазинах начала стоить дороже 100 рублей за килограмм, что стало рекордным ростом цены на крупу за последние 10 лет. Об этом со ссылкой на данные Росстата сообщил РБК.

Летом этого года розничные цены на гречку обновили 10-летний максимум. В августе средний ценник составил 102,5 рубля за килограмм, а в последний раз цена поднималась выше 100 рублей в 2011 году. Тогда в мае за килограмм приходилось платить до 112 рублей.

Весной 2020 года цены на гречку поднялись из-за ажиотажа на фоне пандемии. Россияне тогда активно скупали в магазинах крупы и другие товары с долгим сроком хранения, готовясь к самоизоляции. И к лету гречка стала одним из самых подорожавших продуктов. Цены на нее взлетели в 1,8 раза, до 87 рублей за килограмм. Однако даже тогда гречка была на 17% дешевле, чем сейчас. И начиная с октября она продолжала расти в цене почти год.

Рост цен остановился только в начале сентября 2021 года. Но к середине месяца гречка опять подорожала на 0,2%.

В Минсельхозе при этом заявили, что запасов гречки в России достаточно, и возможность дефицита исключена.

Помимо гречки, в августе 2021 года также подорожали сахар и куриное мясо.