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    20 сентября 2021, 09:20

    Гречка в магазинах подорожала до рекордных цен за 10 лет

    Александр Блинов

    Гречка в российских магазинах начала стоить дороже 100 рублей за килограмм, что стало рекордным ростом цены на крупу за последние 10 лет. Об этом со ссылкой на данные Росстата сообщил РБК.

    Гречка в магазинах подорожала до рекордных цен за 10 лет

    Летом этого года розничные цены на гречку обновили 10-летний максимум. В августе средний ценник составил 102,5 рубля за килограмм, а в последний раз цена поднималась выше 100 рублей в 2011 году. Тогда в мае за килограмм приходилось платить до 112 рублей.

    Весной 2020 года цены на гречку поднялись из-за ажиотажа на фоне пандемии. Россияне тогда активно скупали в магазинах крупы и другие товары с долгим сроком хранения, готовясь к самоизоляции. И к лету гречка стала одним из самых подорожавших продуктов. Цены на нее взлетели в 1,8 раза, до 87 рублей за килограмм. Однако даже тогда гречка была на 17% дешевле, чем сейчас. И начиная с октября она продолжала расти в цене почти год.

    Рост цен остановился только в начале сентября 2021 года. Но к середине месяца гречка опять подорожала на 0,2%.

    В Минсельхозе при этом заявили, что запасов гречки в России достаточно, и возможность дефицита исключена.

    Помимо гречки, в августе 2021 года также подорожали сахар и куриное мясо.