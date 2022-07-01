Троллинг ASOS обернулся против компании. И породил кучу мемов

Британский магазин одежды ASOS заявил, что будет показывать пользователям из России только те товары, которые им доступны. Сейчас он не обрабатывает заказы клиентов из России. В описании к программе ASOS в App Store при этом выводится сообщение: «Обидно видеть то, что не можешь купить, правда?» Некоторые пользователи сети предположили, что дело в корявом переводе. Но нашлись и шутники, высмеявшие такое заявление британской компании.

Издевка или трудности перевода?

Приложение для покупки одежды ASOS озадачило пользователей сети описанием в магазине App Store. Согласно ему, британский магазин одежды якобы решил проявить заботу о своих клиентах из России и теперь предлагает на выбор только те товары, которые можно приобрети в условиях санкций. Занимательно то, что после этой информации следует издевательская фраза: «Обидно видеть то, что не можешь купить, правда?»

Такое заявление показалось откровенным троллингом от британцев. Некоторые пользователи сети возмутились, потому что сочли шутку оскорбительной. В комментариях появились негативные отзывы и оценки в одну звезду.

Но на английском языке описание выглядит более адекватно: «Хей! Теперь мы будем показывать только товары, доступные в твоей стране, потому что видеть товары, которые ты не можешь купить, — раздражает». Таким образом, вполне возможно, что дело просто в корявом переводе.

Народное творчество

Российские бренды не могли не отреагировать на столь спорное заявление британской компании и начали предлагать покупателям свои версии.

Компания Aviasales, крупнейший поисковик авиабилетов в России, предложил своим клиентам отдохнуть в Воронеже. Международный Платоновский фестиваль искусств в этом году в городе не состоится, но других культурных объектов в городе не занимать.

Онлайн-кинотеатр KION заявил, что его пользователи больше не смогут посмотреть «Игру престолов»:

А продуктовые магазины не постеснялись напомнить покупателям, почему нужно выбрать именно их:

Ну а победителем в конкурсе народного остроумия традиционно стала SMM-служба средств контрацепции Vizit, которая никогда не проходит мимо любого значимого инфоповода:

Было ли заявление ASOS попыткой подколоть покупателей из России или же дело в некорректном переводе — неизвестно. Отклик российских брендов показал, что всегда найдется место для щепотки юмора и ненавязчивой рекламы.