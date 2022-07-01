Троллинг ASOS обернулся против компании. И породил кучу мемов
Российские бренды высмеяли магазин одежды ASOS
Британский магазин одежды ASOS заявил, что будет показывать пользователям из России только те товары, которые им доступны. Сейчас он не обрабатывает заказы клиентов из России. В описании к программе ASOS в App Store при этом выводится сообщение: «Обидно видеть то, что не можешь купить, правда?» Некоторые пользователи сети предположили, что дело в корявом переводе. Но нашлись и шутники, высмеявшие такое заявление британской компании.
Издевка или трудности перевода?
Приложение для покупки одежды ASOS озадачило пользователей сети описанием в магазине App Store. Согласно ему, британский магазин одежды якобы решил проявить заботу о своих клиентах из России и теперь предлагает на выбор только те товары, которые можно приобрети в условиях санкций. Занимательно то, что после этой информации следует издевательская фраза: «Обидно видеть то, что не можешь купить, правда?»
Такое заявление показалось откровенным троллингом от британцев. Некоторые пользователи сети возмутились, потому что сочли шутку оскорбительной. В комментариях появились негативные отзывы и оценки в одну звезду.
Но на английском языке описание выглядит более адекватно: «Хей! Теперь мы будем показывать только товары, доступные в твоей стране, потому что видеть товары, которые ты не можешь купить, — раздражает». Таким образом, вполне возможно, что дело просто в корявом переводе.
Народное творчество
Российские бренды не могли не отреагировать на столь спорное заявление британской компании и начали предлагать покупателям свои версии.
Компания Aviasales, крупнейший поисковик авиабилетов в России, предложил своим клиентам отдохнуть в Воронеже. Международный Платоновский фестиваль искусств в этом году в городе не состоится, но других культурных объектов в городе не занимать.
Онлайн-кинотеатр KION заявил, что его пользователи больше не смогут посмотреть «Игру престолов»:
А продуктовые магазины не постеснялись напомнить покупателям, почему нужно выбрать именно их:
Ну а победителем в конкурсе народного остроумия традиционно стала SMM-служба средств контрацепции Vizit, которая никогда не проходит мимо любого значимого инфоповода:
Было ли заявление ASOS попыткой подколоть покупателей из России или же дело в некорректном переводе — неизвестно. Отклик российских брендов показал, что всегда найдется место для щепотки юмора и ненавязчивой рекламы.