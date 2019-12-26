Новый скандал разгорелся между феминисткой, активисткой и блоггером Залиной Маршенкуловой и SMM-службой бренда средств контрацепции Vizit. Вместо «шкур» теперь «эти вот все».

Vizit в своем Twitter-аккаунте опубликовали скрин, в котором ответили на призыв общественного деятеля и блогера Ильи Варламова подписываться на Залину Маршенкулову. По его словам, чем больше людей подпишется на нее, тем меньше в мире будет «му****в».

Источник фото: телеканал «360»

На это Vizit ответили: «Друзья, подписывайтесь на нас. Чем больше нами пользоваться, тем меньше в мире будет вот этих вот всех».

Залина Маршенкулова очень оскорбилась на выражение «этих вот всех», которое Vizit, по-видимому употребили с отсылкой к словам Варламова про «му****в».

«Сначала называют женщин „шкурами“, а теперь обозвали „вот этим всем“ Варламова за призыв читать меня», — пожаловалась, однако, активистка. На этом она не успокоилась.

Источник фото: Twitter

Vizit известен своими рекламными постами с двусмысленным подтекстом. Ранее пользователей соцсетей возмутила реклама, которую сочли «сексистской».

Источник фото: Twitter

Залина Маршенкулова раскритиковала пост Vizit и организовала флешмоб в Instagram с хэштегом #даятакая, чтобы «показать, что с кем хочешь и когда хочешь — это нормально и замечательно и для женщин, и для мужчин».

При этом пользователи озадачились тем, что выражение «продажная шкура» может относиться к обоим полам. При этом активистку не устроило объяснение Vizit, что «шкура» может относиться не ко всем женщинам.