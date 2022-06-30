Организаторы отменили проведение Платоновского фестиваля искусств в Воронеже

Дирекция Платоновского фестиваля искусств, который должен был пройти в Воронеже в сентябре этого года, приняла решение об его отмене. Об этом написал сайт «Дни.ру» со ссылкой на организаторов мероприятия.

«Вынуждены сообщить, что по не зависящим от нас причинам XII Международный Платоновский фестиваль искусств в этом году не состоится. Такое решение приняли учредители. Проведение столь масштабного события в текущих условиях не представляется возможным», — говорится в сообщении.

Ожидалось прибытие гостей из Аргентины, Армении, Белоруссии, Монголии, России, Сербии, Турции, Узбекистана, ЮАР. Некоторые из исполнителей должны были выступить в нашей стране в первый раз.