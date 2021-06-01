Нижегородская деревня трещит по швам. Оползень стягивает дома в овраг, а властям плевать

Уже несколько семей деревни Караулово в Нижегородской области остались без жилья — их дома обрушились из-за оползней. Обрыв не первое десятилетие подступает к жилому массиву, но все эти годы власти проблему не решали, хотя местные уверены, что это не так сложно — нужны только техника и желание. Теперь под угрозой оказался трубопровод, по которому идут вода и газ в населенные пункты.

Дома трещат по швам

Еще в апреле жители деревни Караулово Кстовского района Нижегородской области начали бить в колокола: два дома разрушились из-за схода грунта со склона оврага, который разделяет населенный пункт на две половины. На самом же деле проблема существует не первый год — и даже не первое десятилетие. Одна из местных жительниц рассказывала «Российской газете», что такие случаи были на ее памяти еще в 70-х годах прошлого века.

1 июня местных ждал очередной неприятный сюрприз: еще один дом буквально разломило пополам, когда прямо под ним земля резко просела. Теперь провалы в земле подступают и к другим постройкам. Местный житель Роман Аверьянов рассказал «360», что люди не пострадали только благодаря тому, что вещи начали вывозить еще за неделю.

Осталось только уезжать, потому что уже слышно, как дома трещат Роман Аверьянов житель деревни Караулово.

«Люди уехали в дом напротив к соседям. Администрация что-то обещает, но люди уже полтора месяца живут у соседей — никаких продвижений со стороны администрации нет. Они обещают дать жилье в близлежащей деревне — квартиру, но воз и ныне там», — объяснил он.

Сила стихии

Причина несчастий Караулова известна, причем не только его поселенцам. Как рассказал «360» местный житель Андрей Богов, есть даже заключение геодезической организации, в котором говорится, что оползни участились из-за переувлажненного грунта.

«В начале оврага стоит каптаж — емкость, в которую из этих ключей идет вода, она там собирается, там стоит насос, который ведет раздачу воды на деревню. Раньше вода была на две деревни, хватало всем, потом на вторую деревню забор воды перестали делать, и излишек течет в этом овраге, его подмывает», — объяснил Аверьянов.

Источник фото: телеканал «360»

Богов же уточнил, что с 60-х и вплоть до 2012 года воду подавали из ручья и на Караулово, и на соседнее Новоликеево — по три и шесть кубометров в сутки. Потом Новоликеево стали снабжать водой из Волги — шесть «кубов» стали просто сливать в овраг. Ручей, который тек по дну, начал размываться. И если раньше он впадал в пруд, а затем в Волгу, сейчас все «запрудилось».

Когда в апреле мы просили снова забрать воду в Новоликеево, они и нам тоже включили волжскую воду, соответственно, ежедневно еще три тысяч «кубов» стали попадать в овраг. И вся вода стоит в овраге, а выхода не имеет Андрей Богов житель деревни Караулово.

За те две недели, что Караулово получает волжскую воду, трещин в земле стало ощутимо больше, уверены местные жители. Еще несколько домов оказались в зоне риска, один из них построен совсем недавно. Причем земля проседает очень быстро, уверен Богов — шесть метров меньше, чем за день.

Источник фото: телеканал «360»

«Лесная сказка»

Глава администрации района Андрей Чертков, по словам местных жителей, к ним не приезжал ни разу. «Он только дает комментарии в Instagram и на телевидении, как все мониторится», — жалуются они.

В своих социальных сетях Чертков и правда ситуацию разъяснил: с местным «Водоканалом» ведутся переговоры, чтобы исправить аварийные потеки водопровода и установить насосы, чтобы перевести местных с волжской воды на родниковую, которая и подмывает их дома. Расчищать овраг тоже планируют, но это не так просто — нужно найти технику, чтобы убрать деревья и прочистить русло.

Ситуацию с жильем для тех, чьи дома уже пострадали или находятся в оползневой зоне, в администрации тоже услышали. Андрей Чертков заявил, что желающие могут временно переехать в маневренный фонд. «Мы переселяем людей в наш санаторий „Лесная сказка“ с комфортабельными условиями», — сказал он.

Но карауловцы видят это предложение иначе. «Маневренный фонд находится за 25 километров от города в бывшем детском пионерском лагере. Там никакой инфраструктуры, а люди уже в возрасте, пенсионеры, им бы свой век в этом доме дожить. А там ни аптек, ни условий никаких», — объяснил Аверьянов.

В этом году 27 апреля первый жилой дом ушел. [Хозяева] получили «огромную» выплату в 25 тысяч рублей. Дальше им сказали в ближайшее время ничего не ждать. Сейчас они у соседей, потому что другого жилья люди не имеют Андрей Богов житель деревни Караулово.

Сейчас в Караулово постоянно наведываются различные службы, в том числе МЧС, водопроводчики и газовщики. А все потому, что овраг начал подбираться вплотную к дороге, где идут коммуникации — водо- и газопровод.

«Они за свои коммуникации переживают, ездят, смотрят, мониторят. Но с жителями никакой обратной связи нет, жителям ничего не говорят. Какие-то сметы считают, чтобы все переносить на другую сторону. Но они сейчас сделают что-то, но корнем проблемы никто не хочет заниматься», — заключил Аверьянов.