Два дома разрушились при сходе грунта в Нижегородской области

Под Нижнем Новгородом в Кстовском районе в поселке Караулово в субботу, 24 апреля, произошел обвал грунта. В итоге два дома были буквально разорваны пополам. Об этом сообщил newsnn.ru.

Жертв и пострадавших удалось избежать. В причинах произошедшего разбираются эксперты. Один из разрушенных домов был нежилым, в другом проживали два человека.

В региональном МЧС заявили, что о проблеме было известно еще в середине 2020 года. Говорить о карстовом провале пока рано.

Жильцам разрушенного дома предложили на время переехать в маневренный фонд, однако они решили пожить у соседей.