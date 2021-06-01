Три дома рухнули в овраг из-за схода грунта в Нижегородской области

В Кстовском районе несколько домов упали в овраг из-за схода грунта. Местные жители считают, что причина не только в дождях, но и в старых водосточных трубах, которые местные власти все никак не решались заменить.

Обрушение домов произошло в деревне Караулово Кстовского района Нижегородской области. Местные жители начали активно публиковать фотографии и видео с места происшествия в соцсети «ВКонтакте». По предварительным данным, никто не пострадал.

Глава администрации района Андрей Чертков сообщил, что новые трещины в домах появились в конце апреля после провала грунта. Местные власти готовы помочь людям в предоставлении временного жилья. В частности, их предложили поместить в санаторий «Лесная сказка», сообщил ГТРК «Нижний Новгород».

«По-прежнему настойчиво предлагаю всем жителям Караулова, кто переживает за свою безопасность, предоставление временного жилья в маневренном фонде», — написал в Instagram глава МСУ Кстовского района Андрей Чертков.

Тем не менее подмывание грунта продолжается. Сейчас специалисты занимаются прочисткой оврага, также решается вопрос об оборудовании насосов для обеспечения жителей водой, передал сайт Курск.com.