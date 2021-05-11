«Ее тянуло к английскому»: погибшая при стрельбе в Казани учительница планировала уволиться из школы

Погибшая во время стрельбы в казанской гимназии №175 учительница Эльвира Игнатьева была очень умным человеком. Ее всегда тянуло к английскому языку, но из школы она собиралась уходить. Об этом «360» рассказала ее подруга Альфина.

«Начнем с того, что это была очень умная девочка. Мы с ней были две отличницы, ездили всегда на олимпиады. <…> Ее тянуло к английскому языку. Она была очень умненькая девочка. Способность [к английскому] у нее была. Мы гуманитарии с ней. Она ушла после девятого класса, и не было такого, чтобы она целенаправленно хотела стать учителем, просто у нее классно получалось [преподавать язык]», — поделилась Альфина.

По словам подруги Игнатьевой, она поступила в педагогический вуз, потому что поджимали сроки, а туда было легче всего попасть. Там она выучила свой любимый английский, подчеркнула Альфина, и пошла работать в школу. Собеседница отметила, что сначала ей очень нравилась эта работа, но потом она захотела уйти из школы.

Игнатьева стала одной из жертв стрельбы в школе, которую 11 мая устроил 19-летний выпускник. Он застрелил двух взрослых и семерых детей. 21 человек получил ранения. Подозреваемого в преступлении задержали. На допросе он признался в ненависти ко всем людям. СК завел уголовное дело о массовом убийстве. 12 мая в Татарстане объявили траур.