Учительница английского языка Эльвира Игнатьева погибла во время стрельбы в казанской школе, когда пыталась спасти одного из учеников. Она встала на пути убийцы и закрыла собой ребенка. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«По предварительным данным, Игнатьева попыталась спасти одного из учеников, об этом говорят очевидцы трагедии. Она оттолкнула ребенка подальше от стрелявшего и встала на его пути, фактически закрыв собой ребенка. Ранение, полученное Игнатьевой, оказалось смертельным», — приводит агентство слова собеседника.

Игнатьевой было 25 лет. Ее лучшая подруга рассказала, что погибшая была очень умным человеком и обожала английский язык.

Утром 11 мая 19-летний Ильназ Галявиев пришел в казанскую гимназию № 175, которую окончил четыре года назад, и открыл огонь по ученикам и сотрудникам учебного заведения. Во время стрельбы погибли девять человек: семеро детей и двое взрослых. 21 человек получил ранения. Спустя восемь минут Галявиев сдался силовикам.

СК завел уголовное дело по статье УК РФ «Убийство двух и более лиц».