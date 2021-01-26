«Трамвай зла» расколол Иерусалим. Ортодоксы объявили войну транспорту в своем квартале
Борьба антитрамвайщиков
Акция протеста прошла вечером в понедельник, 25 января, на площади Кикар а-Шабат, где собрались порядка 500 недовольных прокладкой новой трамвайной линии, сообщили в местном издании kikar.co.il. Все они — жители религиозного квартала Меа Шеарим. Группа протестующих направилась маршем в сторону улицы Бар-Илан, где и развернулась стройка. По пути митингующие били стекла на остановках и успели поджечь мусорный контейнер.
«Забрасывали камнями сотрудников полиции, которые работали там, а также машины и проезжую часть, нанесли ущерб проезжей части и повредили полицейские и пожарные машины», — отметили в правоохранительных органах.
В Сети появилось видео, на котором видно, как по улице катится запущенный демонстрантами огромный бак.
«Он чудесным образом не попал в прохожих и остановился только при наезде на автобус, который был на перекрестке», — отметили в издании.
Во время демонстрации произошли столкновения между полицией и участниками беспорядков. Сотрудник правоохранительных органов и журналист были ранены. В них попали брошенные собравшимися камни.
Полиции пришлось применить водометы. В результате действий правоохранителей заблокированные участки дороги удалось открыть. При этом многие протестующие просто сбегали, столкнувшись с полицией, отметили в органах. 10 подозреваемых задержали. Их доставили в отделение полиции для допроса.
Борьба идет несколько месяцев
Это не первая подобная акция на улице Бар-Илан. До этого протестующие разбили окна трамвая и залили пути бетоном, создав опасную ситуацию, которая могла привести к аварии.
Так местные жители уже несколько месяцев борются с возведением линии скоростного трамвая. За последние несколько недель акции против строительства легкорельсового транспорта набрали обороты. В местных СМИ написали, что демонстрации продолжатся. В заявлении организаторов протестов говорится, что они не согласятся, чтобы поезд проезжал по их районам.
«Харедим (обобщающее название различных ультраортодоксальных еврейских религиозных общин и членов этих общин — прим. ред.) никоим образом не согласятся с разрушением своих кварталов, а ультраортодоксальные жители Иерусалима не успокоятся, пока этот ужасный указ не будет отменен», — процитировали заявление в The Times of Israel.
Жители квартала Меа Шеарим опасаются, что трамвайная линия в районе приведет к появлению там «нескромных людей», отметили в vesty.co.il. Более того, ортодоксы полагают, что введение нового транспорта приведет к изменению графика работы автобусов, проходящих через квартал. В общине проект окрестили «трамваем зла».
Отделение от города
В конце прошлого года местные жители даже пригрозили властям, что отделяться от стального города, полностью отказавшись от муниципальных услуг, включая вывоз мусора, освещение улиц и так далее. Квартал зачастую сами местные называют гетто, подчеркивая свою добровольную изоляцию. Даже местная архитектура там отличается от строений остального Иерусалима.
Меа Шеарим — один из самых густонаселенных районов города. Вокруг него за последние полтора века выросло порядка 40 ортодоксальных кварталов. Если в стране происходит вспышка религиозного недовольства, именно на этот район приходится большая часть демонстраций. При этом по субботам и праздникам проезд через Меа Шеарим и вовсе закрыт.
Единственная действующая линия легкорельсового транспорта в Иерусалиме была открыта в 2011 году и проходит по улице Яффо в центре города. Планируется запуск еще четырех линий, но их маршруты вызвали акции в нескольких кварталах. Так в 2016 году жители престижной немецкой общины выразили свой протест, заявив, что это разрушит уникальность района и приведет к его коммерциализации.