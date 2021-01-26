«Трамвай зла» расколол Иерусалим. Ортодоксы объявили войну транспорту в своем квартале

В Иерусалиме сотни местных жителей объявили войну новой трамвайной линии, которую прокладывают через жилой квартал. Живущие там члены ультрарелигиозной общины вышли на улицы. Они били стекла на трамвайных остановках, вымазывали вагоны черной краской и даже выливали на рельсы жидкий цемент.

Борьба антитрамвайщиков

Акция протеста прошла вечером в понедельник, 25 января, на площади Кикар а-Шабат, где собрались порядка 500 недовольных прокладкой новой трамвайной линии, сообщили в местном издании kikar.co.il. Все они — жители религиозного квартала Меа Шеарим. Группа протестующих направилась маршем в сторону улицы Бар-Илан, где и развернулась стройка. По пути митингующие били стекла на остановках и успели поджечь мусорный контейнер.

«Забрасывали камнями сотрудников полиции, которые работали там, а также машины и проезжую часть, нанесли ущерб проезжей части и повредили полицейские и пожарные машины», — отметили в правоохранительных органах.

В Сети появилось видео, на котором видно, как по улице катится запущенный демонстрантами огромный бак.

«Он чудесным образом не попал в прохожих и остановился только при наезде на автобус, который был на перекрестке», — отметили в издании.

Во время демонстрации произошли столкновения между полицией и участниками беспорядков. Сотрудник правоохранительных органов и журналист были ранены. В них попали брошенные собравшимися камни.

Полиции пришлось применить водометы. В результате действий правоохранителей заблокированные участки дороги удалось открыть. При этом многие протестующие просто сбегали, столкнувшись с полицией, отметили в органах. 10 подозреваемых задержали. Их доставили в отделение полиции для допроса.

Борьба идет несколько месяцев

Это не первая подобная акция на улице Бар-Илан. До этого протестующие разбили окна трамвая и залили пути бетоном, создав опасную ситуацию, которая могла привести к аварии.

Так местные жители уже несколько месяцев борются с возведением линии скоростного трамвая. За последние несколько недель акции против строительства легкорельсового транспорта набрали обороты. В местных СМИ написали, что демонстрации продолжатся. В заявлении организаторов протестов говорится, что они не согласятся, чтобы поезд проезжал по их районам.

«Харедим (обобщающее название различных ультраортодоксальных еврейских религиозных общин и членов этих общин — прим. ред.) никоим образом не согласятся с разрушением своих кварталов, а ультраортодоксальные жители Иерусалима не успокоятся, пока этот ужасный указ не будет отменен», — процитировали заявление в The Times of Israel.

Жители квартала Меа Шеарим опасаются, что трамвайная линия в районе приведет к появлению там «нескромных людей», отметили в vesty.co.il. Более того, ортодоксы полагают, что введение нового транспорта приведет к изменению графика работы автобусов, проходящих через квартал. В общине проект окрестили «трамваем зла».

Отделение от города

В конце прошлого года местные жители даже пригрозили властям, что отделяться от стального города, полностью отказавшись от муниципальных услуг, включая вывоз мусора, освещение улиц и так далее. Квартал зачастую сами местные называют гетто, подчеркивая свою добровольную изоляцию. Даже местная архитектура там отличается от строений остального Иерусалима.

Меа Шеарим — один из самых густонаселенных районов города. Вокруг него за последние полтора века выросло порядка 40 ортодоксальных кварталов. Если в стране происходит вспышка религиозного недовольства, именно на этот район приходится большая часть демонстраций. При этом по субботам и праздникам проезд через Меа Шеарим и вовсе закрыт.

Единственная действующая линия легкорельсового транспорта в Иерусалиме была открыта в 2011 году и проходит по улице Яффо в центре города. Планируется запуск еще четырех линий, но их маршруты вызвали акции в нескольких кварталах. Так в 2016 году жители престижной немецкой общины выразили свой протест, заявив, что это разрушит уникальность района и приведет к его коммерциализации.