Израиль закроет авиасообщение до 31 января

Согласно распоряжению, иностранным и национальным авиакомпаниям запретят приземляться в Израиле с полуночи понедельника, 25 января. Ограничение продлится до воскресенья, 31 января, когда в стране закончится карантин.

Запрет не будет распространяться на грузовые и медицинские самолеты. Также разрешат вылет тем, кто нуждается в лечении за границей, проводит важную работу, участвует в судебных разбирательствах или похоронах, а также эмигрирует из страны.

«Ни одна страна не сделала того, что мы собираемся сделать: мы герметично закрываем страну», — заявил глава правительства Израиля Биньямин Нетаньяху.

Министр транспорта Мири Регев отметила, что впервые в истории страны планирующие эмигрировать в Израиль евреи не смогут туда попасть.

Для вступления документа в силу правительству требуется получить согласие комитетов по экономике и конституции Кнессета.

Представитель Генпрокуратуры Израиля Раз Низри заявил, что ведомство пыталось добиться предоставления пассажирам окна в 72 часа для подготовки и тестирования на коронавирус, но Кабмин на уступки не пошел.

Начиная с прошлой недели для прохождения пограничного контроля в аэропорту Бен-Гурион все приезжающие обязаны предъявить отрицательный тест на возбудитель, который провели не более чем 72 часа назад.