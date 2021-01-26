Протесты в Нидерландах продолжились ночью понедельника
По данным «Интефакса», к полуночи силовикам удалось взять ситуацию под контроль.
Шеф полиции Амстердама Виллем Вулдерс назвал происходящее самыми масштабными беспорядками за последние 40 лет.
«Это не имеет никакого отношения к законным протестам. Это преступное насилие», — заявил премьер-министр Нидерландов Марк Рютте.
Как сообщило издание NL Times, в полиции опасаются, что незаконные протесты стали только началом новых беспорядков из-за введения комендантского часа.
«Я надеюсь, что это было разовое мероприятие, но я боюсь, что конфликт растянется на ближайшие дни или даже недели», — сказал представитель профсоюза полиции (NPB) Коэн Симмерс.
Возможно, к наведению порядка будут привлечены агенты полицейской службы Koninklijke Marechaussee, которая работает в составе голландских вооруженных сил. Как много офицеров службы будут охранять покой нидерландских городов станет известно по результатам ночи на 16 января.
Министр юстиции Фердинанд Грапперхаус заявил, что «хулиганы», которые бунтуют и разрушают центры городов, должны будут оплатить нанесенный ущерб.
«Это преступно. Позвольте прояснить одно: око за око», — сказал Грапперхаус, говоря о повреждениях, нанесенных Центральному вокзалу Эйндховена и другим местам. Суммы возмещения убытков могут достигнуть десяти тысяч евро.
Полиция Амстердама сообщила, что во время выходных было задержано не менее 190 участников несанкционированных выступлений.