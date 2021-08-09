Торговец мечтой. Почему Белоруссия так и не признала Крым российским

Александр Лукашенко провел «Большой разговор с президентом», в котором участвовали порядка 300 человек. Лукашенко не мог не затронуть тему отношений с Россией, а также признание Крыма. Глава Белоруссии торгует Крымом и дарит России несбыточные мечты, уверены политологи.

Крым для Лукашенко — предмет торга

Белоруссия признает Крым в составе России, когда «последний российский олигарх» начнет поставлять туда продукцию. Так Лукашенко ответил на вопрос, когда он признает полуостров частью России.

«За мной дело не заржавеет. <…> Помните про Будапештскую декларацию? Мы ее подписывали — Назарбаев, Ельцин, Лукашенко, Клинтон, по-моему, Тони Блэр, кажется, от Великобритании был, кто-то еще. Мы подписали, почитайте ее. Моя подпись там стоит, но я и через это переступлю, Украина, видите, что творит? У меня руки развязаны. И Крым [признаю], и все остальное», — подчеркнул глава Белоруссии.

Дело в том, что для Лукашенко Крым продолжает оставаться предметом торга. Об этом в разговоре с «360» заявила политолог Наталия Елисеева.

Он (Лукашенко — прим. ред.) просто торгуется. Будто говорит, что готов признать Крым, но на определенных условиях. Все эти громкие слова про олигархов, хотя непонятно, кого он имеет в виду, — это все ширма Наталия Елисеева политолог.

За этой ширмой, уверена собеседница «360», таится желание выторговать для себя у России более выгодные условия. И только после их выполнения Лукашенко подумает, признавать ли Крым.

Глава Белоруссии и не будет признавать Крым до тех пор, пока с России не снимут санкции. В этом уверен другой собеседник «360» — политолог Константин Калачев.

«Лукашенко, как всегда, оказался самым хитрым. <…> У Лукашенко ровно такие же риски, как и у любой российской компании, у которой есть зарубежные партнеры, бизнес за рубежом, для которой международные финансовые рынки являются частью работы», — пояснил политолог.

При этом он добавил, что, казалось бы, не на месте главы Белоруссии вести такие разговоры. Ведь Белоруссия сама находится под санкциями, у страны осталось всего два партнера — Россия и Китай.

Сближение народов

Лукашенко также отметил, что политические события в Минске в прошлом году стимулировали дальнейшее сближение между Белоруссией и Россией.

«Слава Богу, эти события подтолкнули к тому, что мы стали больше обучаться в вузах. <...> Давайте будем общаться, давайте будем дружить, не просто дружить, а жить, как единый народ», — добавил президент Белоруссии.

При этом Лукашенко отметил, что частью России Белоруссия не будет: слишком сильно народ ценит свою независимость, да и лишняя «головная боль» России не нужна.

«Что, еще одна головная боль нужна России? Нет! Именно президент России так это и понимает. Мир изменился. Чтобы интегрироваться, развивать промышленную интеграцию, не надо кого-то включать в состав», — пояснил Лукашенко.

Действительно, именно с Белоруссией у России сложились очень тесные отношения после развала СССР, пояснила Елисеева. Она сравнила отношения двух стран с общением в семье.

Мы, как большой брат, взяли малого брата на обеспечение и помощь и прочее. Во всех потугах сопровождали, поддерживали, помогали. И Лукашенко прекрасно это понимает Наталия Елисеева политолог.

Однако, по словам политолога, и и здесь своими заявлениями Лукашенко торгуется, пытаясь и сохранить власть, и выгадать для себя хорошие условия. Более того, уверен Калачев, глава Белоруссии торгует мечтой.

«Он подает России мечту об объединении России и Белоруссии. Он просто торгует мечтой, хотя в России уже не так много людей, которые хотят, чтобы Белоруссия стала частью России. История про слияние и поглощение», — заключил политолог.