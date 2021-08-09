Лукашенко собрался просить у России кредит на С-400

Белоруссия намерена взять у России новый кредит на закупку зенитных ракетных комплексов С-400. Глава республики Александр Лукашенко выразил уверенность, что страна получит эти ЗРС. Об этом он заявил в ходе «Большого разговора».

Лукашенко заявил, что Белоруссия хочет приобрести С-400 в кредит. По его словам, такой вопрос он уже поставил перед президентом России Владимиром Путиным.

«Таких денег у нас нет, но мы ведем с ним диалог о том, чтобы С-400 были поставлены в республику», — сказал Лукашенко, которого процитировало РИА «Новости».

Белорусский лидер отметил, что С-400 вызывает у страны «большой интерес». Лукашенко выразил уверенность, что Минск получит эти комплексы.

«Тем более что мы сэкономили на АЭС приличные деньги», — добавил он.

Лукашенко указал, что средства, сэкономленные при строительстве БелАЭС, можно будет направить на закупку российского вооружения, в том числе ракетных комплексов. Речь идет о 300–500 миллионах долларов.

Лидер республики также заявил, что «очень скоро» покинет президентский пост.