«Считал Финляндию частью России». Топ забавных ляпов Трампа из скандальной книги его бывшего советника

Бывший советник Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон сделал ряд скандальных заявлений в своей новой книге «Комната, где это произошло». В ней рассказывается, что Трамп не знал о наличии ядерного оружия в Британии и думал, что Финляндия — это часть России. «360» собрал самые интересные факты о президенте США из книги Болтона.

После того, как Белый дом попытался заблокировать публикацию книги Джона Болтона, в сети появились интересные отрывки из нее. Еще не вышедшие мемуары попали в руки New York Times и Washington Post, которые сообщили о некоторых скандальных заявлениях Болтона.

Как передает The Guardiаn, Болтон утверждает, что Трамп просил Китай использовать свою экономическую мощь, чтобы помочь ему на выборах 2020 года, и пытался закрыть уголовные расследования в качестве «одолжения» тем президентам, которые ему нравились.

Сам Дональд Трамп написал в Twitter, что книга «составлена из лжи и фальшивых историй», и назвал Болтона «недовольным скучным дураком, который только хотел пойти на войну».

1. Считал Финляндию частью России

В книге Болтона подробно описываются гигантские дыры в знаниях Трампа. Президент однажды спросил, является ли Финляндия частью России, и неоднократно путал нынешних и бывших президентов Афганистана.

Источник фото: The White House

2. Не знал, что Великобритания обладает ядерным оружием

По воспоминаниям Болтона, это стало ясно во время встречи Трампа с тогдашним премьер-министром Терезой Мэй в 2018 году. Один из британских чиновников назвал Великобританию «ядерной державой». Трамп ответил: «О, вы ядерная держава?». Как пишет Болтон, по тону голоса президента было ясно, что он не шутил.

Первые испытания ядерной боеголовки в Британии прошли в 1952 году.

3. Было бы «круто» вторгнуться в Венесуэлу

В книге также упоминается, что Трамп считал, что было бы «круто» вторгнуться в Венесуэлу. И вообще президент полагал, что эта страна «действительно является частью Соединенных Штатов».

4. Просил Китай помочь выиграть на выборах 2020 года

Трамп хотел, чтобы Китай использовал свою экономическую мощь, чтобы помочь ему победить на выборах 2020 года. Якобы в одну из встреч Трамп и президент Си Цзиньпин обсуждали враждебность США по отношению к Китаю. После чего он переключил разговор на предстоящие президентские выборы в США. Трамп ссылался на экономические возможности Китая и «умолял Си обеспечить его победу». Болтон пишет, что напечатал бы точные слова Трампа, но процесс проверки перед публикацией от правительства решил иначе.

5. Отменить предел президентских сроков

В другом откровенном диалоге с Си Цзиньпином он высказался в поддержку идеи об отмене лимита президентских сроков. Китайский лидер заявил, что хотел бы работать с Трампом еще шесть лет. А он на это ответил, что люди говорят, что ради него следует отменить конституционный предел в два срока для президентов.

6. Похвалил лагеря перевоспитания мусульман в Китае

Если верить мемуарам Болтона, то несмотря на постоянное порицание со стороны МИД США лагерей перевоспитания в Китае, Трамп одобрял эту идею.

«По словам нашего переводчика, — пишет Болтон, — Трамп сказал, что Си должен продолжить строительство лагерей, что, по мнению Трампа, было совершенно правильным».

Согласно опубликованным в ноябре документам коммунистической партии, в лагерях содержится не менее 1 миллиона уйгурских мусульман.

Недавно стало известно, что Китай перепишет Библию и Коран, чтобы «отразить социалистические ценности».

Источник фото: kremlin.ru

7. Предлагал помощь лидерам других стран

Мемуары подробно описывают случаи, когда Трамп пытался закрыть уголовные расследования в угоду президентам других стран. Один из таких случаев был в 2018 году с президентом Турции Реджепом Эрдоганом. Болтон говорит, что Эрдоган передал Трампу записку, в которой утверждалось, что турецкая фирма, расследуемая в США, была невиновна.

«Затем Трамп сказал Эрдогану, что позаботится обо всем, объяснив, что прокуроры южного округа — не его люди, а люди Обамы, и эта проблема будет решена, когда их заменят его люди», — гласит цитата из книги.

8. Высокопоставленные работники Трампа смеялись над ним

Болтон демонстрирует в своей книге полное отчаяние высокопоставленных работников, которым приходилось работать с Трампом. Интересно, что среди них был и госсекретарь Трампа Майк Помпео. По словам Болтона, после встречи президента США с северокорейским Ким Чен Ыном в 2018 году Помпео отправил ему записку с лаконичной фразой «Он несет полную ахинею». Кроме того госсекретарь где-то через месяц заявил, что о дипломатические усилия Трампа с Северной Кореей имеют «нулевую вероятность успеха».