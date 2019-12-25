Китай перепишет Библию и Коран. Там отразят «социалистические ценности»

Новые издания не должны содержать контент, противоречащий убеждениям Коммунистической партии, заявил высокопоставленный партийный чиновник. Пункты, которые цензура считает неверными, будут исправлены, сообщило издание.

Хотя конкретно Библия и Коран не упоминались, партия призвала к «всесторонней оценке существующей религиозной классики, которая не соответствует прогрессу времени».

Приказ был отдан в ноябре во время заседания, проведенного Комитетом по этническим и религиозным вопросам в Китае. Группа из 16 экспертов — представителей разных религий приняла участие в мероприятии, сообщает агентство Синьхуа.

Председателя Китайской народной политической конференции Ван Янг подчеркнул, что религиозные власти должны следовать указаниям президента Си Цзиньпина и толковать идеологию различных религий в соответствии с «основными ценностями социализма» и «требованиями эпохи», сообщила 23 декабря французская газета Le Figaro.

Он призвал чиновников создать «религиозную систему с китайскими особенностями». Китайские чиновники согласились с указаниями Вана, добавив, что «это исторический выбор Китая». Они уверены, что, «переоценивая» религиозные книги, можно предотвратить «размывание страны экстремальными мыслями» и «еретическими идеями».

Встреча состоялась из-за того, что Китай столкнулся с критикой некоторых европейских стран по поводу своей религиозной политики, сообщают журналисты Daily Mail.

По данным СМИ, китайское правительство управляет так называемыми «центрами перевоспитания мусульман». Эти учреждения находятся в западной Синьцзян-Уйгурский автономной провинции. В расследовании, проведенном журналистами сказано, что люди в этих лагерях находятся не на добровольной основе, как ранее заявлял официальный Пекин.

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Эксперты и активисты ООН утверждают, что как минимум один миллион этнических уйгуров и других мусульман содержатся там под стражей.

Бывшие заключенные утверждали, что мусульман заставляли есть свинину и запрещали говорить на родном языке.

Сначала Китай отрицал существование центров «по перевоспитанию мусульман», в котором их заставляли учить севернокитайский язык (мандаринское наречие китайского языка) и много работать.

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Министерство иностранных дел Китая раньше отмалчивалось по этому вопросу, но в понедельник представитель ведомства Гэн Шуан обвинил некоторые СМИ в «приуменьшении усилий Китая по борьбе с терроризмом и противодействию экстремизму в Синьцзяне». Расследование журналистов назвали «чистой выдумкой и фейковыми новостями».