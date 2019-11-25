Расследование о китайских концлагерях назвали политической подножкой

В концлагерях Китая живут более миллиона представителей этнических меньшинств. Там власти «перевоспитывают» мусульман. Американский политолог Эндрю Корыбко заявил «360», что публикация подставляет Китаю подножку в отношениях с мусульманскими странами и может стать поводом для санкций.

За последние две недели опубликовали два отчета об этнических лагерях КНР. Это утечка информации, согласно которой власти Китая преследуют представителей уйгуров и других мусульманских меньшинств. Для этого в государстве разработали искусственный интеллект, который сообщает о якобы подозрительных личностях. На основании компьютерной слежки в месяц задерживают и отправляют в лагеря до 15 тысяч человек. Система IJOP имеет доступ ко всем данным о людях, в том числе их маршрутам, личной информации и даже контактах с другими людьми. Такая информация собрана консорциумом журналистов и опубликована на сайте Human Rights Watch.

Всех «подозрительных» отправляют в так называемые «образовательные лагеря», якобы добровольно. По официальным данным, там люди проходят профессиональное обучение. Об этом сообщили в ABC News.

Однако секретные документы, оказавшиеся в распоряжении The Guardian, говорят о другом. Там описана стратегия, согласно которой этнические меньшинства необходимо «блокировать еще до совершения преступления, заставлять их пересматривать собственные взгляды и переучивать язык». Так в отчете регионального министерства юстиции за 2017 год говорится о необходимости «промыть мозги, очистить сердца, поддержать правильное, устранить неправильное».

Источник фото: theguardian.com

Содержит отчет и информацию о самих лагерях, которые «должны придерживаться строгой системы тотального физического и психического контроля, с несколькими уровнями защиты в общежитиях, коридорах, на этажах и в зданиях».

«Заключенных» можно содержать под стражей неопределенный срок, но не менее года. Лагеря должны работать по балльной системе. Воспитанники зарабатывают баллы за «идеологические преобразования», «соблюдение дисциплины» и учебу. Единственный контакт с внешним миром — еженедельные телефонные и ежемесячные видеозвонки родственникам. Если заключенный провинился, его лишают этой привилегии. Однако даже по завершении «трансформации» учеников не выпускают на свободу. Их перевозят в другие лагеря, где они находятся еще до полугода.

В материале The Guardian говорят о многочисленных свидетелях, прошедших через пытки, изнасилования и оскорбления. Всего в лагерях могут находиться более миллиона человек, в том числе имеющих иностранные гражданства. Собеседники издания утверждают, что кампания, по всей видимости, направлена на уничтожение уйгурского наследия, общества и культурной и религиозной самобытности. Власти Китая полностью отрицают причастность к задержаниям, а отчеты называют сфабрикованными.

Это суверенный вопрос, неразрывно связанный с внутренней политикой Китая и, в частности, с его активной антитеррористической стратегией. Так читает политолог из США Эндрю Корыбко. По его мнению, другие страны могут вмешаться с помощью тех же санкций.

Но эти отчеты в таком случае станут лишь предлогом для экономического давления на Китай. Не исключено, что именно для этого документы и опубликовали Эндрю Корыбко политолог.

По мнению собеседника «360», цель публикаций — внести разлад в отношения Пекина и его мусульманских партнеров, в частности, Пакистана. Так опубликованная информация может нанести урон Китайско-пакистанскому экономическому коридору. Это совокупность инфраструктурных проектов, которые сейчас строятся по всему Пакистану. Коридор, по словам экспертов, будет выгоден всей Центральной Азии.