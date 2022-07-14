Россиян снова пытаются поймать на крючок. Топ уловок мошенников, которые работают

Мошенники стали все чаще атаковать россиян. До сбережений честных людей пытаются дотянуться с помощью фальшивых писем, телефонных звонков. В интернете пользователей заманивают в финансовые пирамиды и обещают озолотить с помощью акций. Специалисты уверены, что главный урок, который должны выучить люди: бесплатный сыр бывает только в мышеловке.

Мошенники рыбачат по телефону

В России участились случаи мошенничества, причем ограбить людей пытаются как с помощью интернета и соцсетей, так и посредством звонков по мобильному телефону. В «Лаборатории Касперского» сообщили, что злоумышленники отправляют жертве письмо о том, что с ее счета хотят снять крупную сумму. Чтобы отменить транзакцию, нужно перезвонить по указанному телефону. Уже во время разговора воры убеждают человека перевести деньги на указанные реквизиты или установить на устройство программное обеспечение для удаленного управления.

По словам специалистов, только с марта по июнь этого года было зафиксировано порядка 350 тысяч таких писем по всему миру. При этом их число растет: на июнь пришлось почти 100 тысяч сообщений. Письма стилизованы под уведомление от различных сервисов: интернет-магазинов, платежных систем или сайтов программного обеспечения. Во время звонка воры говорят убедительно, могут торопить или запугивать абонента, не давая времени подумать. Подобное мошенничество называется «фишинг», от voice phishing («голосовая рыбалка»).

Недавно такому напору «сотрудника крупной энергетической компании» поддался 51-летний житель Пензенской области. Мужчина установил мобильное приложение и следовал инструкциям, якобы инвестируя в акции нефтегазового сектора. За четыре месяца мошенник под разными предлогами под разными предлогами выманил более миллиона рублей.

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В «Лаборатории Касперского» уточнили, что даже продвинутые пользователи могут попасть в ловушку и отдать деньги мошенникам. Специалисты напоминают, что компании не отправляют письма с запросом на личные данные и информацию по банковской карте. Никогда не торопиться выполнять требования незнакомцев, даже если они представляются сотрудниками крупных известных организаций. Также стоит поставить на компьютер, ноутбук, планшет или смартфон надежный антивирус.

Эпоха пирамид возвращается

Заработать на инвестициях хотят многие россияне, особенно на фоне обвала фондового рынка, приостановки торгов и экономических проблем. Злоумышленники также это поняли — Центральный банк России зафиксировал заметное увеличение мошеннических операций. Особо отмечен взлет финансовых пирамид, которые теперь по большей части обосновались в Telegram, написал «Коммерсант».

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Более половины мошеннических проектов предлагают несведущим людям вложиться в криптовалюты и псевдокриптовалюты. Кроме того, жертв пытаются привлекать незаконной выдачей потребительских займов под разными видами. Пользуются популярностью и нелегальные форекс-дилеры, которые убеждают, что у них есть лицензии валютного рынка. Аферисты собирают деньги только в иностранных ассигнациях или в криптовалютах, после чего исчезают.

Специалисты подозревают, что мошенники могут быть связаны с легальными участниками рынка: уж очень хорошо подготовлены и умеют привлекать потенциальных жертв. Однако даже при том, что с декабря прошлого года Банк России может инициировать досудебную блокировку интернет-сайтов, через которые мошенники могут красть деньги граждан, полностью прекратить эту преступную деятельность сложно. На место одного заблокированного сайта тут же приходит другой.

Однако скоро у россиян появится способ защиты от мошенников. Клиенты банков с 1 октября этого года смогут сами установить запрет на любые онлайн-операции и отдельные услуги. Об этом сообщил Банк России. Можно будет оставить максимальную сумму для одной транзакции или лимит на определенный период времени. Также обсуждается возможность для россиян самостоятельно запретить себе выдачу любых кредитов. Снять и установить запрет можно будет довольно легко и сколько угодно раз.

Враг в приложениях

Президент консорциума «Инфорус» Андрей Масалович рассказал «360», что сегодня мошенники очень активно пользуются различными вирусами. Существует три основных моделей заражения. Первая, почти стопроцентная, — это письмо по электронной почте. Стоит открыть послание — и вредоносная программа активизируется, сделав злоумышленника хозяином чужого ПК. Второй вариант — ссылка, при переходе на которую компьютер или смартфон также подвергается атаке. Третий вариант — зараженное приложение для планшета или смартфона.

«Самое страшное, что вы можете сделать, — это поставить какое-то приложение сами. Телефон сейчас заразить со стороны достаточно трудно, хотя способы есть, заражают, но основной вред принесет именно самостоятельно установленное приложение. Поэтому сейчас главная задача мошенников — выработать такие удобные приемы, чтобы заставлять человека своей рукой заражать свое устройство», — пояснил эксперт.

Он уточнил, что самый надежный способ установить приложения — скачивать их непосредственно с «родного» сайта компании, которая предоставляет услугу. «Яндекс.Такси» — с сайта «Яндекса», банковское приложение — с сайта банка и так далее.

«Привлекательный» значит «рискованный»

Что касается афер с финансовыми пирамидами, то специалисты по криптовалюте настоятельно советуют сейчас в нее не вкладываться, отметил Масалович. Можно с уверенностью сказать, что если кому-то предлагают «заработать на крипте», его считают доверчивым и не слишком умным человеком, у которого собираются отнять деньги.

Основное экономическое правило капитализма — это так называемая теория эффективного рынка: действия разной длительности и равного риска имеют одинаковую доходность. То есть когда предлагают доходность намного выше той, к которой ты привык, значит, ты сейчас будешь сильно-сильно рисковать. При капитализме слово „привлекательный“ — это синоним слова „рискованный“ Андрей Масалович президент консорциума «Инфорус».

Тем, кто осознал, что стал жертвой аферы, стоит расценить это как платный урок: жизнь — лучший учитель, сказал эксперт. К сожалению, найти и наказать мошенника, а тем более получить назад свои деньги практически нереально. Даже если полицейские разбираются в криптокошельках и валютных биржах, еще нужно доказать, что пострадавший не был сам частью преступной схемы и его обманули.