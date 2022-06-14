«Стоп-заем» защитит от мошенников. Как работает самозапрет на кредиты, который предложили ввести в России

Банк России предложил новый метод борьбы с кредитными мошенниками. Люди смогут самостоятельно запрещать себе выдачу любых кредитов. Снять и установить запрет можно будет довольно легко и сколько угодно раз. Однако мало принять эту инициативу ЦБ, нужно еще и повысить финансовую грамотность россиян.

Кредиты можно запретить

Центральный Банк России предложил дать возможность россиянам самостоятельно устанавливать запрет на выдачу онлайн и обычных кредитов. Для этого будет достаточно зафиксировать отказ от займов в своей кредитной истории. В ней банки и микрофинансовые организации должны будут проверять наличие самоограничений. Если, несмотря на запрет, кредитор все равно выдаст деньги, он не сможет требовать погашения долга, рассказал Telegram-канал «Банк России».

При желании человек сможет бесплатно устанавливать и снимать такие ограничения сколько угодно раз через сайт «Госуслуги», банк или МФО. Отменить ограничение можно будет только через два дня после запрета. По мнению специалистов, этого времени человеку будет достаточно, чтобы взвесить свое решение и понять, не является ли он жертвой манипуляций мошенников.

«Практика показывает, что все методы социальной инженерии направлены на то, чтобы подчинить человека воле преступника, ввести в психологическое заблуждение. Если есть небольшой период охлаждения, то есть точка разрыва в коммуникациях, то, как правило, у человека хватает сообразительности, чтобы понять, что происходит что-то не то», — рассказал руководитель службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России Михаил Мамута.

Инициатива ЦБ актуальна

Профессор кафедры финансов, денежного обращения и кредита РАНХиГС Юрий Юденков в разговоре с «360» согласился, что инициатива Банка России может стать эффективной мерой против мошенничества с кредитами. Ведь аферисты всегда готовы воспользоваться открытостью некоторых людей.

«Например, человек много общается и, мягко говоря, не всегда себя контролирует. Какие-то не слишком порядочные люди могут воспользоваться доверчивостью человека. Поэтому, я считаю, вполне разумная мера для людей, которые не уверены в том, что кто-то не воспользуется их личными данными. Это очень хорошее предложение», — отметил Юденков.

Он также уточнил, что сейчас, когда телефонные мошенники выуживают из карманов пострадавших миллионы, такая инициатива была бы особенно актуальна. А так как люди будут сами запрещать оказание услуги, можно не беспокоиться о нарушении прав потребителя.

Источник фото: РИА «Новости»

Нужно повысить финансовую грамотность

Финансовый аналитик, кандидат экономических наук Михаил Беляев напомнил «360» печальное правило: стопроцентно защититься в экономике ни от чего нельзя. Тем ни менее шаг, который предложил Банк России, достаточно эффективный. Ведь мошенники не любят преодолевать даже незначительные препятствия.

«А тут препятствия достаточно серьезные. Прежде чем оформить и выдать кредит или предоставить заем, они должны получить справку, что обращались в бюро кредитных историй и получили соответствующий ответ. И если там есть вот такая вот отметка гражданина о самозапрете на выдачу любых кредитов или займов от любых организаций, тогда они не то что вправе, а обязаны отказать в выдаче», — сказал аналитик.

Он подчеркнул, что инициатива ЦБ — сильная защитная мера. Конечно, не исключено, что мошенники могут придумать какую-то свое фальшивое бюро кредитных историй, под каким-то предлогом туда завлечь людей, оставить там запрет, а заодно получить от них сведения, которые требуются для оформления кредита. После этого ворам останется только оформить настоящий кредит и раствориться во Вселенной.

Источник фото: РИА «Новости»

Беляев отметил, что могут быть и другие риски — мошенники очень изобретательны и могут что-то еще придумать. Но большинство из них все же споткнется о такое препятствие. Тем не менее есть серьезная помеха и для эффективной работы самой инициативы самозапрета кредитов. Дело в финансовой грамотности россиян.

«Граждан, особенно для тех, которые находятся в группе риска (пенсионеры, пожилые люди), нужно каким-то образом убедить в массовом порядке оставить свой след в бюро кредитных историй. Потому что рискуют 100% населения, практически все не защищены от мошеннической атаки. Поэтому говорить „для меня нет смысла никакого это делать“ — это просто незнание ситуации. Любой из нас может попасть на этот крючок», — заявил аналитик.

Поэтому, если предложение Центробанка примут, главной задачей станет убедить население воспользоваться этим защитным механизмом. Беляев отметил, что это будет очень большая работа, однако она поможет уберечь наших граждан от неправомерного навязывания кредитов.