Россияне смогут ограничивать онлайн-операции банка для защиты от мошенников

Клиенты банков смогут добровольно устанавливать запрет на онлайн-операции и отдельные услуги для защиты от мошенников. Об этом сообщил Банк России. Мера вступит в силу с 1 октября.

«С 1 октября 2022 года клиенты смогут самостоятельно устанавливать в банке, в котором они обслуживаются, запрет на онлайн-операции либо ограничивать их параметры — максимальную сумму для одной транзакции или лимит на определенный период времени. Такая возможность предусмотрена указанием Банка России, которое зарегистрировал Минюст России», — сказано в сообщении регулятора.

Там также отмечается, что запрет можно будет вводить в отношении отдельных услуг, а также на все операции сразу. Сервис будет бесплатным. Чтобы им воспользоваться, клиенту нужно обратиться в свой банк. Отменить запрет или изменить параметры можно в любое время без ограничений.

Глава департамента информационной безопасности ЦБ Вадим Уваров пояснил, что клиенты банков также смогут установить максимальную сумму одной операции или лимит на определенный отрезок времени.

«Если у вас есть счета в нескольких банках, необходимо будет написать заявление в каждом из них. При этом отменить запрет или изменить параметры онлайн-операции можно будет в удобное для вас время», — пояснил Уваров.

Ранее зампредседателя экспертного совета Центробанка по защите прав потребителей финансовых услуг Эльман Мехтиев рассказал, что кредитную историю следует проверять два раза в год, чтобы избежать мошенничеств.