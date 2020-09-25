Тюремный роман закончился серией убийств. Что известно о нижегородце, который расправился с ребенком и женщиной

Подозреваемого в убийстве девятилетней девочки задержали в Нижегородской области. Мужчина — бывший сожитель ее матери, который давно говорил, что убьет всю семью. Причем следователи считают, что он причастен еще к одному убийству.

Роковая остановка

Девятилетняя девочка из поселка Неклюдово Нижегородской области вышла из автобуса 24 сентября и пропала. В последний раз ее видели со взрослым мужчиной, а через несколько часов после исчезновения школьницу нашли мертвой.

На следующий день следователи по городскому округу Бор Нижегородской области задержали подозреваемого. Они считают, что подозреваемый еще и до смерти забил молотком другую женщину, с которой поругался.

Следователи считают, что после конфликта с местной жительницей он пошел на автобусную остановку, чтобы встретить девятилетнюю дочь своей бывшей сожительницы. Он отвел ребенка в безлюдное место и задушил. Подозреваемого задержали утром 25 сентября. Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве.

По словам одной из местных жительниц, она с мужем и подругой сидела с ним на автобусной остановке и заметила, что он прятал одну руку, а его штаны были в колючках, будто он вышел из леса.

В распоряжении «360» оказались фотографии с места убийства ребенка. На кадрах виден розовый рюкзак, с которым девочка ходила в школу.

Источник фото: МВД

Давние угрозы

Сначала полиция задержала другого человека, ранее судимого за похожее преступление, но у него было алиби. Мать погибшей девочки настаивала, что преступление совершил именно ее бывший сожитель.

По словам матери девочки, она недавно рассталась с мужчиной, чем он был недоволен. Он даже угрожал семье бывшей возлюбленной.

Татьяна, бабушка погибшей девочки, рассказала «360», что со стороны мужчины действительно были угрозы всей семье. Но она была уверена, что это просто слова.

Были угрозы. Я не обращалась [в полицию], думала, что это просто [слова]. Угрозы были, что зарежет и меня, и дочь, и внучек. Я не предполагала, что дело дойдет до этого Татьяна бабушка убитой девочки.

По словам Татьяны, ее дочь с подозреваемым знакома давно, но жили вместе они всего два месяца. В момент знакомства мужчина сидел в тюрьме, а общаться они начали через интернет. Мать девочки знала, что он судимый.

Татьяна добавила, что дедушка часто возил внучку в школу на машине, так что на автобусе она ездила достаточно редко. Но когда ездила, ее всегда встречали. Однако в день происшествия Татьяны не было дома, поэтому встретить ребенка было некому.

Соседка Татьяны Надежда Бакшова подтвердила «360», что за ребенком тщательно следили и всегда встречали на автобусной остановке.

Задержанному 34 года. Расследование уголовного дела находится на контроле руководства СК по региону. По информации РЕН ТВ, подозреваемого зовут Павел С. Он недавно вышел из тюрьмы, причем сидел несколько раз: за грабежи, разбой и нанесение тяжких травм. По данным сайта, у подозреваемого была кличка Пафик. В день убийства девочки он, предположительно, убил еще одного человека — жительницу города Бор Снежану Фоменко. Он забил ее молотком. Его изъяли следователи.

Источник фото: МВД

Telegram-канал Hue опубликовал видео с камер видеонаблюдения, на которых девочку видно в последний раз. Она идет вместе с мужчиной уверенно, будто хорошо его знает.

По информации РЕН ТВ, мужчина вышел из тюрьмы два месяца назад, но его сожительница отказала ему в продолжении отношений. В связи с этим он пообещал, что отомстит «на дочери».

Сайт kp.ru отметил, что тетя погибшей всегда ее встречала у остановки после школы, но 24 сентября этого не сделала. По информации сайта, мать девочки родила ее в молодом возрасте, но с биологическим отцом жить не стала.