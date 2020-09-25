Возбуждено уголовное дело об убийстве 9-летней девочки в Нижегородской области

Нижегородское следственное управление СК РФ сообщило, что возбуждено уголовное дело по факту насильственной смерти девятилетней девочки, тело которой было найдено в поселке Неклюдово, в кустах около автобусной остановки.

В сообщении ведомства сказано, что возбуждено уголовное дело об убийстве малолетнего.

«Вечером, 24 сентября в ходе поисковых мероприятий в безлюдном месте пос. Неклюдово Борского района тело пропавшей девочки было обнаружено. При его осмотре следователи СК обнаружили признаки насильственной смерти», — заявили в региональном СУ СК.

Сейчас проводятся следственные действия, направленные на выяснение всех обстоятельств случившегося. Следователи допрашивают свидетелей, назначаются медицинские экспертизы, с использованием новейшей криминалистической техники, осматривается место преступления.

Ранее стало известно, что из школы домой не вернулась девочка. Она вышла из автобуса на остановку в поселке Неклюдово Борского района около 17:00 и пропала.