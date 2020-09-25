Убийцу девятилетней девочки задержали в Нижегородской области

Известно, что задержанному 34 года. Он житель региона.

С ним работают следователи. Расследование уголовного дела находится на личном контроле руководства Следственного комитета по региону.

Девятилетняя девочка 24 сентября пропала после уроков. В последний раз ее видели выходящей на остановке в поселке Неклюдово Борского района Нижегородской области около 17:00.

До дома школьница так и не дошла. Вечером того же дня ее тело нашли в безлюдном месте, около автобусной остановки, в поселке Неклюдово.

Правоохранители осмотрели труп и пришли к выводу, что смерть имела насильственный характер. Назначена судебно-медицинская экспертиза. Выясняются все обстоятельства случившегося.