facebook_pixel
    25 сентября 2020, 07:28

    Убийцу девятилетней девочки задержали в Нижегородской области

    Наза Салех Захи, Юлия Булыгина

    В Нижегородской области задержали мужчину, подозреваемого в убийстве девятилетней девочки. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета РФ.

    Известно, что задержанному 34 года. Он житель региона.

    С ним работают следователи. Расследование уголовного дела находится на личном контроле руководства Следственного комитета по региону.

    Девятилетняя девочка 24 сентября пропала после уроков. В последний раз ее видели выходящей на остановке в поселке Неклюдово Борского района Нижегородской области около 17:00.

    До дома школьница так и не дошла. Вечером того же дня ее тело нашли в безлюдном месте, около автобусной остановки, в поселке Неклюдово.

    Правоохранители осмотрели труп и пришли к выводу, что смерть имела насильственный характер. Назначена судебно-медицинская экспертиза. Выясняются все обстоятельства случившегося.

    Новости SMI.FM