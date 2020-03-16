Зимние вещи пора убирать. Теплая погода вот-вот придет в Москву и область

Погоду начала недели будет определять область повышенного атмосферного давления, пояснила «360» главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова. Поэтому существенных осадков не ожидается. В четверг давление понизится и в некоторых местах могут начаться дожди. За ними к концу недели придет холодный скандинавский антициклон, ночные температуры будут держаться в отрицательном диапазоне. Но будут выше, чем в минувшие выходные.

«Для марта это нередкое явление. В субботу и воскресенье будет непродолжительная волна холодной погоды с отрицательной температурой в ночные часы. Потом воздух снова будет прогреваться и вернется к желанным для нас положительным значениям и в ночные, и в дневные часы», — добавила Позднякова.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец пояснил, что пик похолодания пришелся на прошлую ночь. Самая низкая температура -11,5 градуса была зафиксирована в Волоколамске. Погода в оставшуюся часть недели будет прохладной и неустойчивой с ночной температурой около нуля градусов. Местами будут идти осадки, по ночам иногда слабый снег.

«Днем будут хорошие плюсы: во вторник +1…+6 градусов, в среду +4…+9, в четверг +2…+7, в пятницу +1…+6. В выходные будет провал холода. Но там за счет антициклона будет солнечно. Снежный покров будет постепенно уменьшаться, серьезной подпитки ему не будет. Думаю, к следующему вторнику от него не останется и следа», — спрогнозировал Тишковец.

Время убирать валенки

Но даже на этой неделе дневной температурный фон будет на три-четыре градуса превышать мартовскую норму. Метеовесна, то есть устойчивый среднесуточный переход «через ноль», по оценке метеоролога, произойдет 23 марта. А фенологическая весна — среднесуточная температура не ниже +5 градусов — начнется с 6 апреля.

«По большому счету мерзнуть осталось эту неделю. После чего среднесуточная температура начнет постепенно повышаться. Думаю, 5 апреля — это последний день, когда возможен какой-то околонулевой заморозок», — добавил метеоролог.

Как правило, положительные температуры ночью устанавливаются лишь в последних числах марта. В этом году первый месяц весны теплее нормы. Поэтому уже на следующей неделе можно будет убирать зимние сапоги и шубы. Но доставать туфли или переходить с зимней резины на летнюю пока рановато, предупредила Позднякова. Для этого нужно подождать минимум до начала апреля.

Для посадок рановато

В целом апрель, по данным Тишковца, будет на два-три градуса теплее нормы. До купальников и загара дело, конечно, не дойдет, но валенки и другие зимние вещи точно можно будет отправить на антресоли. А дачники смогут приступить к посадкам уже во время майских праздников.

По негласному земледельческому правилу, напомнила Позднякова, расчехлять тяпки и лопаты нужно, только когда среднесуточная температура перевалит за +5 градусов. Только тогда у растений начинается период вегетации и они могут расти. Если будет холоднее, семена или не прорастут, или проклюнутся и затормозят развитие.

«Несмотря на бурное начало марта, я думаю, сажать ничего не стоит. Если только в середине или 20-х числах апреля зелень в теплицы. Не надо спешить. Мы живем не в том климате, где собирают по два урожая», — заключила она.