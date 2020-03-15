Синоптики объяснили снегопад в столице

Снег в Москве выпал в результате прихода холодных масс севера, которые в течение двух часов сменились теплыми. Это вызвало быстрое перемещение воздушных масс по фронтальному разделу и в конечном итоге снегопад.

Об этом РИА «Новости» рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«Очень теплая погода была, 7–9 градусов со знаком плюс, что очень необычно. Поэтому когда к нам начали поступать вчера холодные массы с севера, этот фронт был очень острым, потому что различие в температурах составляло минимум 10 градусов», — пояснил метеоролог. Поэтому произошла конденсация водяного пара и выпал снег.

Вильфанд рассказал ТАСС, что в течение недели москвичи могут ожидать обычную для этого времени погоду. Небольшое потепление можно ожидать 19 марта. Оно продлится пару дней. Но уже в выходные начнется очередное похолодание.

«Ночные температуры будут [составлять] 3–5 градусов [мороза], а днем среднесуточная температура будет [составлять] около нуля градусов в эти дни», — уточнил метеоролог.

Он сообщил НТВ, что вторая половина марта будет заметно холоднее первой.