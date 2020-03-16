Гидрометцентр: резкие перепады температуры ждут регионы России

Климатические аномалии в России продолжаются. В Гидрометцентре рассказали, что европейскую часть страны ожидает перепад температур в 15-20 градусов. Например, в Сибири может сильно потеплеть.

«Невероятно теплая погода будет на следующей рабочей неделе в Новосибирске, Омске, Томске и даже Красноярске. Днем там прогнозируется от +4 до +10 градусов тепла — это редчайший случай. Температура выше нормы на 15 градусов», — заявил РИА «Новости» научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По его словам, почти летняя погода в Крыму, Краснодарском крае, Адыгее и на западе Ставрополья сменится заморозками. Столбики термометров, которые сейчас показывают около +20 градусов и даже выше, опустятся. Это произойдет из-за прихода северных воздушных масс. Осадков в этих регионах не ожидается.

Вильфанд отметил, что даже несмотря на резкие перепады, температура воздуха все равно окажется выше климатической нормы. В Гидрометцентре добавили, что неспокойная погода ждет Камчатку. Там возможны порывы ветра больше 30 метров в секунду.

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